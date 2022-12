Rafferty, chi è il primogenito di Jude Law (e bello come lui)

È bellissimo, affascinante e talentuoso proprio come il papà, che resta ancora oggi uno degli uomini più sexy di Hollywood: stiamo parlando di Rafferty Law, il primogenito di Jude Law, che seppur giovanissimo può vantare una carriera già ben avviata nel mondo dello spettacolo.

Rafferty Law, chi è il primo figlio di Jude (identico al papà)

Classe 1996, Rafferty è il primo figlio di Jude Law, nato dalla relazione con la sua prima moglie, la collega Sadie Frost. È impossibile non notare la somiglianza impressionante con il papà: stesso sguardo magnetico, sorriso incantevole, fascino da vendere. Anche se giovanissimo ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto, e del resto, come si suol dire, “buon sangue non mente”.

Rafferty ha infatti seguito le orme del padre: il suo primo set cinematografico è stato quello di Repo Men nel 2010, quando aveva 14 anni, proprio al fianco di Jude. Più di recente è stato protagonista Twist, ispirato all’Oliver Twist di Charles Dickens, accanto a Michael Caine, e lo rivedremo presto sul piccolo schermo con Masters of the Air, serie Tv degli Apple Studios ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Le sue passioni però non si fermano alla recitazione: ha fondato con un gruppo di amici la band Outer Stella Overdrive, ed è anche un modello di successo. Ha sfilato e posato per Donna Karan e Dolce&Gabbana, senza dimenticare l’ultima campagna di Brioni, di cui è stato protagonista insieme al padre.

Vegetariano come mamma Sadie, è anche un attivista: è apparso infatti in un video dell’ente di beneficienza a tutela degli animali PETA, per protestare contro i cappelli colbacchi utilizzati dalla Guardia Reale britannica – in vera pelle d’orso – in cui chiede che vengano sostituiti da pelliccia sintetica.

Rafferty e la “tribù” dei Law, di cui Jude è orgoglioso

Rafferty è il primo dei sei figli di Jude Law, una “tribù” come l’ha definita lo stesso attore, di cui è profondamente orgoglioso. “Per me una famiglia così numerosa è una vera benedizione: i miei genitori erano entrambi orfani e adottati, non avevano quasi nessuno e so che ne hanno sofferto”, ha raccontato l’artista alla nascita del suo sesto figlio.

Dal matrimonio con Sadie Frost dopo Rafferty è arrivata nel 2000 Iris, figlioccia di Kate Moss e già modella affermata, mentre nel 2002 è nato Rudy. Il matrimonio con la collega durerà fino al 2003, poi l’anno successivo Jude Law si innamorerà di Sienna Miller, alla quale rimarrà legato per due anni, ma senza avere figli.

La quarta figlia, Sophia, è arrivata nel 2009, durante la relazione intrecciata con la modella Samantha Burke. Poi nel 2015 Jude è diventato papà Ada, nata dal rapporto con la cantante Catherine Harding, e nel 2021 è venuto al mondo il sesto figlio di Jude Low, dalla storia d’amore con la psicologa Philippa Coan, ma non sono mai state diffuse notizie sul sesso e il nome del bebè.

La lista dei fratelli di Rafferty però non finisce qui: da parte di madre infatti ha un fratello maggiore, Finlay, di 31 anni, nato dalla relazione di Sadie Frost con Gary Kemp, chitarrista degli Spandau Ballet.