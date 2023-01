“GF Vip 7”, chi è la concorrente che vuole chiedere un test di gravidanza

La settima edizione del GF Vip 7, in qualche modo, non potrà mai essere dimenticata. Non solo perché ci sono stati diversi “casi” – come quello che ha portato Marco Bellavia ad abbandonare il gioco – ma anche per alcuni episodi a dir poco esilaranti. Dopo il presunto “ritardo” di Oriana Marzoli – che ha fatto allarmare Antonino Spinalbese – è il momento di Antonella Fiordelisi, che ha ammesso di avere rapporti quotidiani con Edoardo Donnamaria, e ha inoltre confidato di avere un ritardo.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e il test di gravidanza

Dopo essere risultata la super favorita dal pubblico – scatenando le proteste e le polemiche sul televoto truccato – Antonella Fiordelisi continua a essere la grande protagonista di questa edizione. Ha legato molto con Nikita Pelizon, e proprio durante una “chiacchierata tra amiche” le ha confidato di avere un ritardo. Vorrebbe anche chiedere, a tal proposito, un test di gravidanza agli autori del GF Vip.

“Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, stiamo a vedere, dai”, ha ammesso parlando con Nikita Pelizon. La schermitrice non ha tenuto per sé il segreto, e i fan affezionati del reality show hanno condiviso subito la dichiarazione su Twitter. Sebbene la Fiordelisi non sia apparsa enormemente preoccupata, ma, anzi, abbastanza rilassata, non vuole in alcun modo attendere ancora. Qualora i giorni di ritardo aumentassero, sarebbe pronta a chiedere un test.

Il legame tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

In realtà, anche Edoardo Donnamaria sarebbe già al corrente della situazione. “Tutti i giorni”, ha detto la Fiordelisi alla Pelizon. “Non lo so se è possibile. Sì, tutti i giorni, giuro, ma quello è scemo, che devo fare”. Nonostante la passione, tuttavia il rapporto tra loro non è quasi mai sereno. Tutt’altro, perché il legame ha vissuto degli alti e dei bassi.

Ad avere espresso più volte dubbi sulla relazione è stata la stessa Antonella, che non è certa di Donnamaria e soprattutto dei legami che il concorrente ha deciso di instaurare con alcuni Vip presenti nella Casa più spiata d’Italia. “Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva”.

Il desiderio di Sonia Bruganelli

Impossibile, a questo punto, non ricordare la dichiarazione di Sonia Bruganelli, soprattutto in merito ai consigli dispensati ad Alfonso Signorini in fase di scelta del cast della settima edizione. “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella Casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso”.

Dopo il panico iniziale di Oriana Marzoli, che aveva anche enormemente preoccupato Antonino Spinalbese – già padre di Luna Marì, la figlia che ha avuto con Belen Rodriguez – è il turno della Fiordelisi. Anche lei, come la Marzoli, alla fine rassicurerà tutti sul ritardo? Dovremo aspettare per una conferma o smentita, ma intanto il sogno della Bruganelli sta continuando in qualche modo a influenzare le dinamiche del GF Vip.