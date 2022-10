Caso Caltagirone: “Delusa e arrabbiata”. La verità di Eliana Michelazzo a “Verissimo”

Il caso Mark Caltagirone è tornato sotto i riflettori in queste settimane per via della partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. La showgirl ne ha parlato apertamente con Alfonso Signorini, tuttavia alla sua verità si contrappone la personale versione dei fatti di Eliana Michelazzo. La sua ex manager, ospite nel salotto di Verissimo, vuota il sacco rivelando come dal suo punto di vista siano andate le cose e ammettendo: “Sono arrabbiata e delusa”.

“Verissimo”, Eliana Michelazzo: “Sono arrabbiata e delusa”

Al Grande Fratello Vip 7 la partecipazione di Pamela Prati è stata anche l’occasione per riportare sotto i riflettori una delle più discusse vicende mediatiche degli ultimi anni: il caso Mark Caltagirone. La showgirl si è confidata con Alfonso Signorini nel corso del reality, riaprendo una ferita per lei difficile da rimarginare e svelando la sua personale versione dei fatti. Ma a parlare, questa volta, è anche l’ex manager Eliana Michelazzo che, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, torna a parlare di quanto accaduto e dei rapporti ormai interrotti con la Prati.

“Sono arrabbiata e delusa. Dopo un anno e mezzo ancora oggi si dicono un sacco di bugie” la confessione della Michelazzo in studio, che aggiunge: “Mi ritengo più vittima di lei, più che altro perché io l’ho sempre difesa. Ero la sua manager, l’ho sempre difesa perché era giusto così”. La donna rivela di aver inizialmente creduto all’esistenza di Caltagirone, non immaginandosi che alla fine fosse solo pura invenzione: “Per me Mark esisteva, io ho i messaggi di lui, e ci parlavo. Mi scriveva anche le cose che dovevo fare del matrimonio”.

In riferimento alla versione dei fatti dell’ex primadonna del Bagaglino, Eliana Michelazzo ritiene come non stia raccontando la verità: “Ancora oggi una mia idea ce l’ho. Pamela Prati al Grande Fratello ha parlato di ‘truffatori’. Prima erano truffatrici, adesso sono truffatori. In questo giro mediatico, c’erano delle persone in più”.

Eliana Michelazzo e il caso Caltagirone: la sua versione dei fatti

A Verissimo Eliana Michelazzo ripercorre, passo dopo passo, le tappe di questa chiacchieratissima vicenda mediatica. A cominciare da quando, a suo dire, Pamela Prati e Mark Caltagirone si conobbero: “Un gioielliere la invitò al ristorante per lavoro. I due iniziavano a prendere confidenza, ma io che lei conosceva questo Mark Caltagirone l’ho saputo dopo un mese. Io non è che vado a casa di una persona e vado ad indagare se c’è o non c’è. Per me era tutto naturale“.

La donna confessa di essere sempre rimasta ignara di tutto: “Loro ogni sera erano a cena fuori e giocavano a bingo, i testimoni l’hanno detto. Ma erano sempre loro due, io ero una manager ignara di tutto che stava costruendo un matrimonio per loro”. Interpellata dalle domande di Silvia Toffanin, Eliana Michelazzo spiega come a suo avviso la Prati abbia affrontato tale situazione: “Per me lei inizialmente si è fatta incastrare da questa cosa mediatica. Dopo, quando ha visto che la situazione stava sfuggendo di mano, doveva cercare di rimediare. In più in quel momento Pamela era nel dimenticatoio, quindi questa cosa le stava riportando notorietà“.

La Michelazzo non ci sta a sentirsi dare della truffatrice e, anzi, contrattacca alle dure parole di Pamela Prati: “Sentirmi dare della truffatrice, che non ho mai fatto del male a nessuno… Cosa le ho tolto? È lei che mi ha tolto soldi, io che ero lì distrutta a difendere il suo matrimonio. Lei ha distrutto me”.

Eliana Michelazzo confessa: “Mi sono sentita presa in giro”

Nel corso dell’intervista Eliana Michelazzo spiega di aver sempre agito con correttezza, ignara di tutto quello che stava succedendo: “Io ho sempre creduto nel mio lavoro, quindi se mi chiedi qualcosa di lavoro, io lo eseguo. Ero pulita, tranquilla e mi sono sentita presa in giro, usata. Lei dice ‘mi hanno fatto del male’, ma lei ha fatto del male a me”.

La vicenda mediatica ha visto coinvolti anche due bambini, i presunti figli di Pamela Prati e Mark Caltagirone, che tuttavia erano ignari di tutto: “Ho parlato con la mamma di questo bambino, ma era un attore. Venivano mandati dei messaggi che lui ripeteva. Io non sapevo fosse attore. La mamma infatti ha detto che non ero mai al corrente di questa cosa. L’avevo incontrato ma pensavo fosse il figlio di Mark Caltagirone”.

A distanza di pochi anni da quanto successo, i sentimenti di Eliana Michelazzo sono contrastanti: “Non mi vergogno, sono più che altro delusa e stanca perché il discorso non si ferma qui. Spero che quello che deve succedere succeda”.