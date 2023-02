Bigliettino gate al “GF Vip”: la reazione della compagna di Attilio Romita

Una nuova ricchissima puntata del GF Vip, quella andata in onda il 16 febbraio, con Attilio Romita che torna al centro della discussione nonostante sia ormai uscito dal gioco per volere del televoto. L’ex mezzobusto del Tg1 avrebbe infatti lasciato un bigliettino all’interno della Casa per Sarah Altobello – poi mostrato in puntata – che avrebbe generato la reazione della sua compagna Mimma. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, Romita smascherato da Sarah Altobello

Non c’è pace per Sarah Altobello. La concorrente del GF Vip e il giornalista, che inizialmente avevano legato parecchio, non sono più riusciti a trovare un punto di contatto, soprattutto dopo che lui aveva ricevuto una lettera della sua compagna Mimma in cui lo invitava a non farsi più vedere a casa loro.

Dal canto suo, Romita aveva cercato di scaricare tutte le colpe sulla compagna di reality, spingendosi un po’ oltre quello con le parole e facendo piangere Sarah Altobello che – da quel momento – aveva interrotto la conoscenza di Attilio e proseguendo da sola il suo percorso. Eppure, anche adesso che lui ha lasciato il reality, il tira e molla tra loro è apparso tutt’altro che concluso.

A testimonianza di ciò, ci sarebbe un biglietto lasciato da lui prima dell’uscita e che Sarah avrebbe conservato all’interno del suo beauty. Questo regalo d’addio sarebbe però giunto alle orecchie di Mimma – compagna di Romita – che non avrebbe gradito l’ennesimo gesto d’affetto di Romita nei confronti della Altobello.

La reazione di Mimma Fusco

“Mimma si è arrabbiata perché Sarah ha detto che ho lasciato un bigliettino nel suo beauty. Non è mai accaduto”, ha dichiarato Romita una volta rientrato in studio, senza sapere che la Altobello era pronta a sventolare di fronte a tutti la prova che quello che aveva appena contestato Mimma era vero.

“Sì, mi ha lasciato un biglietto con il suo nome e l’ho messo nel beauty”, ha dichiarato sicura la Altobello, ma la reazione di Romita è stata immediata: “Mi vuole rovinare. Di quei biglietti è piena la Casa. La stessa Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti”.

E, infine, l’ennesima cattiveria nei confronti di Sarah Altobello, che l’ha fatta piangere ancora: “Canta e balla che ti riesce meglio”. In verità, la vippona aveva specificato che il bigliettino incriminato non conteneva alcuna dedica romantica né un riferimento sentimentale, per cui le parole di Romita sono apparse ancora una volta fuori posto.

Nonostante tutto, Mimma Fusco pare che sia disposta a concedergli una seconda possibilità, come da lui dichiarato in diretta al GF Vip: “Era molto provata: è stata offesa, aggredita e alcuni avvocati l’hanno addirittura contattata per farmi querela. Sono disposto a tutto per riconquistarla e sono quasi convinto che alla fine ce la farò”.

L’intervento di Alfonso Signorini

Che Attilio Romita diverta molto Alfonso Signorini non è di certo un mistero. Rientrato in studio dopo il confronto con Mimma, Romita ha continuato a fissare il cellulare, facendo reagire immediatamente il conduttore: “Non starai tutta la sera al telefono con Mimmuzza”, ha detto. Al contrario, il giornalista avrebbe prestato attenzione ai commenti social che sono arrivati a centinaia: “Qui dicono che mi sono comportato male con Sarah”. A metterci una pietra sopra ci ha pensato Signorini: “Attilio, sei un meraviglioso gaffeur”.