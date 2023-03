“Amici”, Giorgia è un’altra con Emanuel Lo: com’è nato il loro amore

Ad Amici Giorgia si prende la scena con la sua innata ironia e, nello studio, ritrova anche una persona davvero speciale: Emanuel Lo. La cantante e l’insegnante di danza sono protagonisti di un divertente siparietto, con la voce di Parole dette male che si avvicina a lui e commenta ironica: “Potremmo uscire insieme una volta se ti va”. Il loro amore è sbocciato nel lontano 2003 e, da quel momento, la coppia non si è mai più lasciata e ha creato una meravigliosa famiglia, riservata e lontana dalle voci del gossip.

“Amici”, Giorgia ed Emanuel Lo di nuovo insieme: la loro storia d’amore

Maria De Filippi, dopo il doloroso lutto legato alla morte di Maurizio Costanzo, è tornata in onda con i suoi programmi. Dopo il ritorno di C’è posta per te di ieri sera, spazio quest’oggi al pomeridiano di Amici, ormai alle battute finali e che si avvia spedito verso l’attesa fase del Serale. Nella puntata di oggi, a prendersi la scena come giudice esterno di canto è l’incantevole voce di Giorgia, reduce dal Festival di Sanremo con Parole dette male. Ospite speciale di puntata, l’artista è tenuta a giudicare le esibizioni dei giovani allievi e a stilare una graduatoria di preferenze.

In studio, Giorgia brilla, incanta ed è raggiante quando incontra l’amore della sua vita: Emanuel Lo. La cantante e l’insegnante di danza di Amici fanno coppia fissa dal 2003, anno in cui si conobbero per la prima volta in occasione della tournée per il disco Ladra di Vento. Lei una delle voci più talentuose e cristalline della musica italiana, lui ballerino di successo nonché allora membro del suo corpo di ballo. I due, oltre a un sodalizio artistico, si sono legati sentimentalmente. Nel 2010, poi, è nato il loro unico figlio Samuel.

Al momento la coppia vive la propria storia d’amore lontana dai riflettori, anche se nello studio di Amici sono stati protagonisti di un divertente siparietto. “Come stai? Lo sai che non ci vediamo da un po’?” ha commentato ironico Emanuel Lo, non appena Giorgia è entrata in studio annunciata da Maria De Filippi. La cantante, fingendo di non conoscerlo, commenta divertita: “Potremmo uscire insieme una volta se ti va. Ma io non cucino, ecco”.

Verso il Serale di “Amici”: gli allievi già certi di una maglia

Intanto il Serale di Amici si avvicina sempre più. Dal 18 marzo 15 allievi approderanno alla fase finale del programma, quella più attesa, che porterà a decretare il vincitore di questa edizione. Prima della puntata del pomeridiano di oggi, gli allievi già certi di una maglia sono Ramon e Isobel, ma anche Angelina, Maddalena e Gianmarco. A questi si aggiungono oggi Mattia, Samu, Alessio, Federica e Wax. Il percorso invece si interrompe per Paky e Mezkal: il primo viene eliminato da Alessandra Celentano, il secondo da Rudy Zerbi, che però chiede a Maria De Filippi di farlo gareggiare ai casting della prossima edizione del talent.

Resta invece in bilico il destino degli altri allievi, che verrà svelato nell’ultima puntata del pomeridiano, in programma il 12 marzo prossimo. Intanto cresce l’attesa per il Serale e, soprattutto, per i volti che andranno a comporre la giuria ufficiale. Al momento le informazioni sono top secret, ma Maria De Filippi sta creando (e forse ha già creato) la squadra di giudici che valuteranno le esibizioni degli allievi.