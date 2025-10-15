Victoria’s Secret Fashion Show 2025, orario, dove vederlo e le modelle in passerella

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Gigi Hadid e Irina Shayk

Tutti pronti per la nuova, attesa edizione del Victoria’s Secret Fashion Show previsto per il 15 ottobre 2025. Dopo il grande comeback dello scorso anno, arrivato dopo sei lunghi anni di silenzio, il marchio più scintillante della lingerie mondiale è pronto a riconquistare la scena con una sfilata che promette moda, musica e colpi di scena. Tra ali iconiche e una nuova visione di femminilità, lo show si prepara ad un’edizione destinata a far parlare di sé, soprattutto per le protagoniste assolute, le top model, tra graditi ritorni e qualche new entry.

Sui social impazzano già video selfie e qualche momento rubato dai backstage in cui si vedono i visi emozionati di Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid e delle altre supermodelle, in attesa di vederle finalmente in passerella in uno degli show più attesi dell’anno.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, il ritorno di Gigi Hadid e Adriana Lima

Dopo uno anno di attesa, il Victoria’s Secret Fashion Show torna nuovamente a brillare sotto i riflettori: l’evento che per un’intera generazione ha incarnato il sogno patinato della moda e della sensualità, è pronto ancora una volta a riconquistare il suo posto nell’immaginario collettivo.

Dopo il ritorno ufficiale dello scorso anno, a distanza di sei anni dall’ultima sfilata, in cui gli “angeli” erano tornati a spiccare il volo in una versione completamente rinnovata e pensata per un pubblico che nel frattempo è cambiato senza aver dimenticato la magia del brand, anche lo show 2025 promette di essere uno dei momenti moda più chiacchierati dell’anno.

Quest’anno il Victoria’s Secret Fashion Show sarà trasmesso in streaming su Prime Video e Amazon Live dalle ore 19.00, ma anche sulle piattaforme Youtube, TikTok e Instagram, un dettaglio che racconta perfettamente la nuova anima dell’evento: globale, accessibile e digitale. L’obiettivo è chiaro, ovvero unire l’eleganza e l’allure dello spettacolo originale con un linguaggio contemporaneo, più inclusivo e vicino alla realtà di oggi. Sul palco sfileranno nomi che fanno già sognare come Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Irina Shayk, Ashley Graham, Yumi Nu, Alex Consani, Angel Reese e molte altre icone, pronte a incarnare una femminilità più sfaccettata e autentica.

Ma non sarà solo una sfilata di lingerie scintillante: il nuovo Victoria’s Secret punta a raccontare una storia di empowerment e rinascita. Il team creativo scelto è da capogiro con la leggendaria Pat McGrath per il make-up, Carlyne Cerf de Dudzeele allo styling, Jawara Wauchope per le acconciature e Charm La’Donna per la coreografia. Un dream team che promette un’estetica spettacolare, dove ogni look sarà curato nei minimi dettagli, unendo sensualità, potenza visiva e narrazione.

“Luci, camera, angeli: il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 sta tornando” aveva annunciato il brand su Instagram e a quanto pare la promessa è stata mantenuta.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, gli ospiti musicali attesi

Stanno per accendersi le luci sul Victoria’s Secret Fashion Show 2025 e, come ogni grande show che si rispetti, anche quest’anno non mancheranno le performance musicali destinate a diventare virali. Sono previste in passerella infatti popstar come Karol G, Madison Beer, le TWICE e Missy Elliott, pronte a portare energia, ritmo e glamour, in un intreccio perfetto di moda e musica. Negli anni passati si sono avvicendati sul palco altri grandi nomi, da Taylor Swift a Justin Bieber, da Nicki Minaj alle Destiny’s Child, senza dimenticare Lady Gaga e Harry Styles.

A rendere ancora più interessante l’edizione 2025, oltre all’atteso after party che fa sempre parlare di sè, c’è una novità, ovvero subito dopo lo show gran parte dei capi visti in passerella, dai completi di lingerie ai pigiami, fino all’homewear, saranno subito acquistabili sulla vetrina Amazon Fashion del brand. Un’idea geniale che trasforma lo spettacolo in un’esperienza immediata, rendendo accessibile il sogno Victoria’s Secret a milioni di spettatrici in tutto il mondo.

Il marchio, che negli ultimi anni aveva perso smalto e identità, sembra aver trovato la chiave per rinascere e oggi, più che una sfilata, il nuovo Victoria’s Secret Fashion Show vuole essere un messaggio che comunica una nuova idea di sensualità che non è più una taglia, ma un’attitudine. E il ritorno di nomi come Adriana Lima, affiancati a volti più moderni e inclusivi come Ashley Graham, ne è la prova.