Victoria e Damiano dei Maneskin, come stanno le cose tra loro. E a Sanremo non saranno soli

Fonte: Ansa Damiano e i Maneskin: sul palco di "Sanremo" non saranno soli

A pochi giorni dal ritorno al Festival di Sanremo, in veste di superospiti della terza serata, continuano a tenere banco le presunte tensioni tra Damiano e Victoria dei Maneskin. Gli indizi su una possibile frattura tra i due sono ormai numerosi e, di certo, non giovano alla stabilità della band in un periodo segnato anche dalle critiche per l’ultimo album pubblicato, Rush!. Intanto, però, la giovane formazione dei record può consolarsi con un’illustre presenza all’Ariston, che li affiancherà nella serata del giovedì.

Maneskin, è rottura tra Damiano e Victoria? Tutti gli indizi

È un periodo agrodolce per i Maneskin: prosegue il loro successo internazionale, ma spirano venti di tempesta e le correnti sarebbero interne al gruppo. Da giorni, infatti, si parla della presunta rottura in corso tra Damiano David e Victoria De Angelis. Come stanno realmente le cose tra di loro? I diretti interessati non ne hanno mai apertamente parlato e si sono mostrati sorridenti e in armonia nelle ultime comparsate televisive. Tuttavia, alcuni indizi lasciano intendere come tra i due ci sia ormai il gelo.

A scatenare i gossip sulla presunta crisi interna al gruppo è stata l’assenza di Victoria al compleanno di Damiano, a inizio gennaio. Il cantante si è circondato degli affetti più cari, tra cui i colleghi dei Maneskin Thomas ed Ethan, ma della bassista nemmeno l’ombra. Gli indizi di una presunta frattura in corso sono arrivati anche sui social, con alcuni like mancanti ai post su Instagram: il supporto reciproco, anche per mezzo social, sta venendo a mancare?

Al momento sono tutte supposizioni e, sebbene gli indizi crescano a dismisura, i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo. Intanto, oltre alle questioni interne alla formazione, i Maneskin stanno attraversando un periodo agrodolce anche sul fronte musicale. Il nuovo album Rush! è ormai un successo planetario e sta scalando le classifiche di tutto il mondo, eppure ha fatto storcere il naso a molti. La critica americana li ha stroncati e, anche in Italia, le recenti scelte della band non sono state pienamente condivise da una buona fetta di pubblico.

“Sanremo 2023”: Maneskin super ospiti del giovedì, con loro Tom Morello

Nonostante il clima tempestoso che si respirerebbe tra le fila della band, i Maneskin possono consolarsi con un gradito ritorno all’Ariston. Saranno infatti super ospiti del Festival di Sanremo 2023, nella serata del giovedì, tornando sul palco da dove tutto ebbe inizio: era il 2021 e vinsero la kermesse con Zitti e buoni, sovvertendo i pronostici, sbaragliando la concorrenza e avviando la propria scalata verso il successo nazionale e non solo.

Per questo gradito ritorno all’Ariston, tuttavia, i Maneskin non saranno soli. Come riporta l’Ansa, infatti, saranno affiancati dall’iconico chitarrista Tom Morello, con il quale hanno collaborato nel loro ultimo singolo Gossip. Rage Against The Machine e Street Sweeper Social Club: queste le principali formazioni in cui Morello, ormai da anni, suona. La sua presenza regalerà al Festival di Sanremo una ventata di talento e sound internazionale, e sembra quasi certo il duetto con i Maneskin sulle note di Gossip.

Nonostante le polemiche e le presunte crisi interne, la band guidata da Damiano è pronta a riprendersi la scena. Il ritorno all’Ariston si avvicina e, se l’unione fa davvero la forza, i Maneskin abbandoneranno le tensioni e regaleranno al pubblico l’ennesima performance di successo.