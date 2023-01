Måneskin, il rapporto tra Damiano e Victoria è compromesso: gli ultimi dettagli

Fonte: IPA Damiano in crisi con Victoria? Le ultime novità

È da un po’ di tempo che l’idillio tra i componenti della band dei Måneskin pare si sia spezzato e, in particolare, sembra che tra il frontman del gruppo rock, Damiano David, e la bassista, Victoria De Angelis, sia ultimamente sceso il gelo.

A far esplodere le voci su questa crisi è stata rumorosa assenza di Victoria al compleanno per i 24 anni di Damiano che il leader dei Måneskin ha festeggiato in pompa magna alla presenza di tutti gli amici più cari, compresi i componenti della band (tranne, appunto, Victoria).

Måneskin, tra Victoria e Damiano è sceso il gelo: il (mancato) gesto che lo conferma

Da dopo la vittoria di Sanremo del 2021, e complice anche il grande il successo ottenuto all’Eurovision Song Contest, l’ascesa dei Måneskin nell’Olimpo della musica rock non si è mai fermato (al netto delle critiche americane sull’ultimo loro album).

Oltre alla musica, la forza dei Måneskin sta proprio nell’armonia che si respira (o, almeno, si respirava) tra i membri della band che sul palco, come nella vita privata condivisa spesso sui social, sono sempre sembrati molto affiatati.

Nell’ultimo periodo però tale armonia pare essere venuta meno e qualcosa sembra si sia spezzato tra il frontman del gruppo rock Damiano David e la bassista (unica ragazza del quartetto) Victoria De Angelis.

Tutto è cominciato quando Victoria non si è presentata alla festa per i 24 anni (compiuti l’8 gennaio scorso) di Damiamo dove, al contrario, erano presenti tutti gli amici più cari del cantante e ovviamente gli altri due componenti dei Måneskin.

Secondo alcune voci (mai confermate ma neanche smentite) pare che il motivo del gelo creatosi tra Victoria e Damiano sia dovuto alla gelosia di Giorgia Soleri, da anni compagna del cantante.

Ad alimentare ancora di più tali rumors, è stata la mancata reazione di Damiano a una gallery di foto decisamente particolari pubblicate dalla bassista. Il cantante solitamente non è mai avaro di reazioni rispetto alle foto della ragazza (e viceversa) ma stavolta non c’è stata nemmeno l’ombra del consueto cuoricino accompagnato dal solito commento tra l’ironico e il lusinghiero.

Måneskin: il “matrimonio” oltre la crisi

Benché, come detto, l’idillio tra i membri dei Måneskin (o quantomeno tra il frontman e la bassista) stia scricchiolando, il successo della band continua inesorabilmente.

Pubblicato solo lo scorso 20 gennaio, l’album Rush!, infatti, continua la sua conquista delle classifiche globali e attualmente si trova al primo posto in ben dodici paesi. Il disco contiene alcuni dei più recenti successi del gruppo rock, tra cui Mammamia, Supermodel, l’elegante e struggente ballad The Loneliest e la recente Gossip con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello.

Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 come ospiti, i Måneskin riprenderanno a suonare dal vivo nella seconda fase tour mondiale Loud Kids Tour che ripartirà il prossimo 23 febbraio 2023 e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti per poi chiudere in grande stile con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, dove è già sold out la data del 24 luglio.