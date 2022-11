Victoria De Angelis, il look “natalizio” non è scontato: la reazione di Damiano David

Victoria De Angelis è la bassista dei Måneskin ed è anche una giovane ragazza che sa come ispirare con look inediti. In versione “natalizia”, ha dato il meglio di sé, ma non è così scontato come potremmo pensare. L’ardimento di osare, effettivamente, è una qualità dell’artista, che ha condiviso una foto su Instagram proponendo un cappello in stile colbacco, tipicamente invernale, e un’aggiunta di neve per coprire la sua nudità.

Victoria De Angelis in versione “natalizia”: il commento di Damiano David

Ne è una delle più grandi sostenitrici: il movimento no-bra (ovvero non portare il reggiseno) è ormai diffuso soprattutto all’estero, ma anche in Italia ci sono delle influencer, delle imprenditrici (come Chiara Ferragni) o artiste che ne sono diventate in qualche modo dei punti di riferimento. Una scelta che fa ampiamente discutere, come tutti i movimenti nei loro primi tempi di vita.

C’è chi l’ha già chiamata “Regina di Ghiaccio“, chi ha detto “È ancora novembre” e chi, come Damiano David, frontman dei Måneskin, ha commentato con “Ti piace vincere facile?”. Non manca chi fa notare che la “vera trasgressione è vestirsi”. Ma Vic si veste, e anche abbastanza bene. E se vuole proporre una sorta di “nude look natalizio”, chi siamo noi per impedirlo?

Una foto in pieno stile invernale: colbacco e fiocchi di neve a coprire le nudità. Nonostante le critiche – diverse – che ha collezionato, non ha intenzione di rinunciare alla condivisione di foto simili. Forte dei suoi anni e dei suoi ideali, Vic non tradisce se stessa, ed è subito nude look, nel senso più profondo e “crudo“, forse, della parola.

Victoria De Angelis, lo stile anni 2000

Si parla sempre più spesso di “ispirazione Vic De Angelis“, dal momento in cui cerca sempre di essere trendy, ma non solo. Perché i suoi look, di fatto, sono influenzati dai primi anni 2000. Tra i capi di abbigliamento a cui non ha mai rinunciato, quei cappottini a “pelliccia”, veri e propri cult di una moda che resiste tutt’oggi.

Che dire, invece, dei pantaloni a vita bassa? Questo capo, in realtà, è molto amato anche dagli altri componenti della rock band, che hanno posato persino con Anna Wintour in uno scatto storico. La De Angelis ha una anima vintage, e si nota dalle scelte degli accessori e degli outfit, in cui mixa sapientemente lo stile moderno al passato, senza cadute di stile.

I look iconici della bassista dei Måneskin

Dal look a Cannes, dove Victoria e il resto della band hanno optato per lo stile stravagante di Gucci (un brand a loro molto caro, che riesce a esprimere la loro passione per la moda aesthetic), i suoi gusti variano. Sono dark, un po’ punk, molto hippie e chiaramente vintage. Ma moderni. Un ossimoro? Può darsi. Ma cos’è la moda se non rispolverare vecchie tendenze ed evergreen?

Nessuna restrizione né tabù – “l’outfit di ispirazione natalizia” ne è un esempio – topless, calze a rete, stivali anfibi, completi sparkly. Dai suoi outfit sul palco di Sanremo fino all’Eurovision Song Contest, o ancora per i concerti in giro per il mondo – al momento sono impegnati in un tour a stelle e strisce – è iconico l’outfit per gli MTV Video Music Awards, dove ha anche indossato i suoi amati copricapezzoli.