Maneskin, lo scatto con Anna Wintour è già storia: le nomination agli MTV VMA

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

C’è chi li ama, e sono in tanti, e chi invece no. Ma una cosa è certa i Maneskin non lasciano indifferenti. Ed è quello che fanno gli artisti: danno vita a opinioni, fanno parlare di sé e ottengono riconoscimenti. Che, per quanto riguarda la band romana, sono mondiali.

Dai primi posti in classifica, alle nomination agli MTV VMA, fino a uno scatto con Anna Wintour che è già storia.

Maneskin, la foto con Anna Wintour

Ci sono persone che sono leggenda, Anna Wintour, dal 1988 direttrice di Vogue America, è una di quelle. Non stupisce – quindi – che la foto dei Maneskin che li ritrae insieme a lei sia l’essenza stessa dell’eleganza e del glamour. L’immagine è stata condivisa sul profilo ufficiale della rivista americana. Infatti la band è tornata negli Usa per partecipare al Lollapalooza di Chicago.

Ed è stata accolta anche da una fantastica notizia: due nomination agli MTV Video Music Awards. Proprio come racconta la didascalia che accompagna l’immagine.

Nel post si vede Anna Wintour al centro, circondata dai Maneskin al gran completo. I look sfoggiati sono pazzeschi: tutti e quattro indossano i pantaloni, i colori sono sgargianti, le vibes ricordano un po’ gli anni Settanta e lo stile glam rock. Anna Wintour, invece, indossa una tuta con fantasia bianca e nera e gli immancabili occhiali da sole.

“Con un entusiasmante tour mondiale e due nomination ai VMA, una come Best New Artist e una come Best Alternative, si potrebbe dire che i Maneskin siano stati molto impegnati ultimamente. Eppure, per un gruppo alla moda come loro, c’è sempre tempo per fermarsi negli uffici di Vogue, forse per esercitarsi con il loro pavoneggiarsi a Supermodel?” si legge nella didascalia, che cita il titolo del loro ultimo singolo di successo.

Maneskin, le nomination e i successi

I successi per la band non si fermano. Dopo aver suonato al Lollapalooza di Parigi, nei prossimi giorni si

esibiranno anche al Lollapalooza di Chicago continuando con la serie di partecipazioni nei principali festival estivi. Va ricordato, infatti, che hanno preso parte anche al Coachella uno dei più importanti eventi musicali americani.

Ma non solo, perché è notizia recentissima la doppia nomination agli MTV VMA che si terranno a fine agosto (il 28) a Newark, nel New Jersey. I Maneskin infatti sono in lizza per i premi come Best new artist e Best alternative video per I wanna be your slave.

Inoltre hanno raggiunto ancora una volta la prima posizione nella U.S. Alternative radio con l’ultimo singolo Supermodel. Il brano è il il terzo della band in meno di un anno (dopo Beggin e I wanna be your slave) ad arrivare nella vetta di una o più classifiche rock di Billboard.

E come festeggiare i traguardi raggiunti se non con un video live tratto da uno dei concerti più emozionati? Si tratta del live di Supermodel che i Maneskin hanno tenuto durante lo spettacolo al Circo Massimo, nella “loro Roma”, dove a seguirli c’erano 70mila fan (e persino Angelina Jolie).

I Maneskin non si fermano, continuano a macinare consensi, a piacere al pubblico: grazie alla loro musica potente e graffiante, ai loro messaggi e ai look scelti, sempre capaci di stupire e farsi ammirare.