Verissimo compie 20 anni, la confessione di Silvia Toffanin sui figli e l’emozione più grande

Verissimo compie 20 anni: un compleanno che è l’occasione per riflessioni importanti, soprattutto da parte di Silvia Toffanin, padrona di casa del programma che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio cult.

La confessione sui figli di Silvia Toffanin

Era il 2006 quando Silvia iniziò a condurre Verissimo, conquistando tutti con il suo stile elegante, l’ironia e la sensibilità. Con il tempo la trasmissione si è evoluta e anche Silvia Toffanin è cresciuta. Nel 2002 la conduttrice si è innamorata di Pier Silvio Berlusconi, una storia d’amore solida e bellissima che dura ancora oggi. In seguito è diventata mamma di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Cambiamenti e traguardi personali che hanno cambiato anche il suo stile di conduzione, influenzandolo, come ha raccontato lei stessa. “Posso dire che il programma è cambiato assieme a me, siamo cresciuti in parallelo”, ha confidato, rivelando quanto i suoi figli siano stati essenziali da questo punto di vista. “Le esperienze vissute, essere diventata madre, le prove che la vita mi ha messo inevitabilmente davanti a una maggiore maturità mi hanno permesso di entrare sempre più in sintonia con gli ospiti. Ora mi lascio guidare maggiormente dalle emozioni e questo credo aiuti chi ho di fronte ad aprirsi e raccontarsi”, ha spiegato.

Il ritorno di Verissimo e l’intervista più toccante

Il prossimo 13 settembre Silvia Toffanin tornerà in onda con Verissimo dopo la pausa estiva. Fra i primi ospiti sono attesi Raoul Bova, che parlerà per la prima volta in televisione dello scandalo che l’ha travolto in seguito alla diffusione da parte di Fabrizio Corona delle sue chat private e degli audio inviati a Martina Ceretti. Ci sarà poi spazio per un’intervista intima con Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, il grande conduttore scomparso di recente. Infine Silvia ospiterà nel suo studio Luciana Littizzetto. Ci sarà poi spazio per la seconda edizione di This is me, il format creato per raccontare e celebrare i tanti talenti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La conduttrice ha confessato che in questi vent’anni di interviste quella che l’ha emozionata di più è stata a Maurizio Costanzo. “Tra gli incontri che mi hanno più emozionato, un posto speciale è occupato da un vero maestro del giornalismo come Maurizio Costanzo, per l’umanità, gli insegnamenti e le parole di affetto che mi ha riservato e che conservo gelosamente nel cuore”, ha spiegato la presentatrice.

Toccante anche l’intervista fatta ad Eleonora Giorgi, attrice amatissima scomparsa nel marzo del 2025, che proprio a Verissimo raccontò la sua malattia. “È stata un’esperienza difficile, ma straordinaria – ha rivelato, svelando di aver creato con l’attrice un legame speciale che non dimenticherà mai – . Sarò per sempre grata a Eleonora per avermi scelta come interlocutrice in un momento così delicato della sua vita. Si era creato tra noi un rapporto di grande fiducia, di sincero affetto. Sentivo la responsabilità di trattare il tema della sua malattia con la massima delicatezza e sensibilità perché lei stessa è stata esemplare nell’affrontarlo”.