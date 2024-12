Anticipazioni Verissimo dell’8 dicembre, la toccante intervista a Chiara Tramontano

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Torna puntuale l’appuntamento con Silvia Toffanin e gli ospiti di Verissimo: anche l’8 dicembre il programma di Canale 5 fa compagnia al suo pubblico affezionato con i personaggi più amati della tv e non solo. La padrona di casa accoglie nel suo salotto tre amici e senatori dello spettacolo, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. E torna anche Eleonora Giorgi, circondata dall’amore della sua famiglia.

Ma c’è spazio anche per parlare di un caso di cronaca che ha toccato particolarmente l’opinione pubblica: nello studio di Verissimo arriverà Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza.

Anticipazioni dell’8 dicembre: l’intervista a Chiara Tramontano

È una puntata ricca di emozioni quella di Verissimo in programma domenica 8 dicembre: Silvia Toffanin ospita nel suo studio Chiara Tramontano, sorella di Giulia, la ragazza incinta di 7 mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo lo scorso 25 novembre.

Già in altre occasioni la ragazza ha avuto modo di parlare della sorella, “una persona sensibile in un mondo violento”, come l’ha definita più volte. La giovane avrà modo di parlare della condanna all’ergastolo per Impagnatiello, che ha tolto la vita a Giulia senza un apparente motivo.

“È finita questa dolorosa esperienza sono d’accordo con il verdetto del giudice. Lei ora è sempre con noi: è in ognuno di noi“, ha detto Chiara dopo la decisione dei giudici della Corte d’Assise di Milano. “Ognuno della sua famiglia oggi in tribunale ha indossato qualcosa di suo: un bracciale, un maglione… È sia nei nostri pensieri che nelle cose materiali. È sempre difficile parlare di Thiago perché non lo conoscevamo, ma avremmo cresciuto un’anima gentile. Thiago è parte di Giulia e parte di noi. Noi abbiamo due angeli custodi”.

Gli altri ospiti della puntata di Verissimo

Nello studio di Verissimo si raccontano anche tre grandi amici e ormai senatori dello spettacolo: Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, che pronti a strappare un sorriso al pubblico a casa. Torna, circondata dall’amore della sua famiglia, anche Eleonora Giorgi: l’attrice che sta combattendo contro un tumore al pancreas, darà aggiornamenti sul suo stato di salute agli spettatori.

E ancora, presenti due mitici professori della scuola di Amici, due volti storici del programma: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E sempre dalla factory del talent di Maria De Filippi, in studio Riki, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo Carillon.

Infine, spazio all’amore di Claudia e Lorenzo, ex protagonisti di Uomini e Donne, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro recentissimo matrimonio. I due innamorati – già genitori della piccola Maria Vittoria – sono convolati a nozze nella chiesa di Nola il 30 novembre scorso. Avevano annunciato la scelta di sposarsi in Campania proprio nel salotto di Silvia Toffanin: la coppia non potrebbe essere più felice, adesso che ha pronunciato il fatidico sì.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Verissimo va in onda l’8 dicembre su Canale5 dalle ore 16,00, subito dopo lo speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Il programma può anche essere seguito in contemporanea su Mediaset Infinity, piattaforma su cui è possibile guardare le puntate precedenti e le interviste più belle.