È una puntata carica di emozioni e volti amatissimi quella che ci attende domenica 6 aprile su Verissimo. Silvia Toffanin torna con un nuovo appuntamento carico di storie, conquiste e anche qualche momento di riflessione, in linea con il garbo e l’empatia che da sempre caratterizzano il salotto di Canale5. La stagione è ormai agli sgoccioli ma non mancano le novità, a cominciare dal ritorno di Ilary Blasi che ufficializza il suo ritorno in tv con la grande tradizione dell’ospitata dalla sua amica di vecchia data prima dell’atteso debutto. Ma chi ci sarà in studio? Tutte le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 6 aprile

Ad aprire la puntata, un’intervista speciale a Federica Brignone, realizzata appena un giorno prima della terribile caduta che ha coinvolto la campionessa durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti, in Val di Fassa. Un momento toccante e prezioso per celebrare la sua straordinaria stagione: la sciatrice ha infatti conquistato la sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, oltre a due coppe di specialità. Parole che oggi, alla luce dell’incidente, suonano ancora più pesanti, cariche di significato e umanità. Un modo per omaggiare una grande atleta, con l’augurio che possa tornare prestissimo a fare ciò che ama: sciare. Ma la puntata non si ferma qui.

Ilary Blasi sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare di un nuovo, attesissimo progetto televisivo. Da lunedì 7 aprile, infatti, sarà al timone di The Couple, il nuovo reality game targato Canale5 fatto di colpi di scena e dinamiche sorprendenti. La conduttrice si racconterà come sempre senza filtri, tra pubblico e privato, con la spontaneità che ancora la rende una delle più amate dal pubblico. Ma nel salotto di Verissimo non ha mai parlato della sua situazione sentimentale né tantomeno della separazione dall’ex marito Francesco Totti.

Gli altri ospiti

Spazio anche alla versatilità e al talento di Vanessa Incontrada, pronta a tornare sul piccolo schermo con la nuova serie Tutto quello che ho, in partenza il 9 aprile su Canale5. Un’occasione per conoscere meglio la donna dietro l’attrice, con le sue fragilità, i suoi valori e la sua inesauribile energia. Non che ce ne fosse estremo bisogno: in questi anni, abbiamo imparato a conoscerla sotto diversi aspetti, dalla conduzione alla recitazione, con qualche incursione nella sua vita privata, di cui fanno parte il compagno Rossano Laurini e l’amato figlio Isal, oggi adolescente.

E poi, direttamente dalla scuola più seguita d’Italia, approderanno in studio Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, per rappresentare una parte della squadra del Serale di Amici, giunto alla fase più avvincente per gli allievi che inseguono il loro grande sogno. Tra strategie, sfide e passione per il talento, ci sarà modo di entrare nel cuore del programma che ogni anno appassiona milioni di telespettatori.

Infine, il racconto inedito di Helena Prestes, la modella brasiliana arrivata seconda nella finale del Grande Fratello. Una storia intensa, fatta di sogni, sacrifici e riscatto, che emozionerà il pubblico a casa.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 6 aprile su Canale5 dalle ore 16,30 e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. Come di consueto, il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.