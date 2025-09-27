Verissimo, anticipazioni del 27 settembre: la verità di Raimondo Todaro

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il nuovo appuntamento con Verissimo è alle porte. Nella puntata in onda sabato 27 settembre, Silvia Toffanin accoglierà in studio volti noti dello spettacolo e dello sport, protagonisti di storie diverse ma accomunate da una sola cosa: l’interesse crescente del pubblico, che in queste prime puntate è tornato a seguire con interesse ogni storia.

Verissimo, le anticipazioni del 27 settembre

Tra gli ospiti più attesi c’è Raimondo Todaro. Il ballerino e coreografo, da tempo figura centrale nei programmi televisivi dedicati alla danza, porterà davanti alle telecamere la sua verità, annunciata come un momento di svolta personale e professionale. L’artista è lontano da qualche anno dai programmi più importanti ma a maggio è tornato per un po’ a Ballando con le stelle, per partecipare allo spin-off – Sognando Ballando con le stelle – che ha determinato l’ingresso nel cast del nuovo Maestro Chiquito.

Gli altri ospiti

Accanto a lui, spazio anche alla freschezza e all’energia di Giulia Stabile, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I tre, ormai volti affermati del sabato sera di Canale5, si preparano al debutto della nuova stagione di Tú sí que vales, che proprio dal 27 settembre torna a coinvolgere il pubblico con talenti inaspettati e momenti di spettacolo puro. La loro presenza a Verissimo sarà un’occasione per anticipazioni televisive e per condividere l’alchimia che li lega e che ha reso la loro conduzione una delle più amate dal pubblico.

Il programma darà poi spazio a una storia di lunga fedeltà e di amore duraturo. Dopo ventotto anni insieme, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno deciso di coronare il loro legame con il matrimonio. La coppia racconterà l’emozione di queste nozze celebrate in età adulta, con la consapevolezza di chi ha attraversato insieme molte stagioni della vita. Un’altra protagonista della puntata sarà Maria Giovanna Elmi. La celebre annunciatrice televisiva si racconterà in un’intervista che ripercorrerà la sua lunga carriera, fatta di scelte personali che l’hanno definita fuori dalla televisione.

Il momento dedicato ai reality vedrà invece il ritorno di Ascanio Pacelli, uno dei volti più riconoscibili delle prime stagioni del Grande Fratello. Dal 29 settembre entrerà a far parte di un panel speciale, composto da ex concorrenti storici, incaricati di commentare le dinamiche del nuovo reality guidato da Simona Ventura. A Verissimo Pacelli anticiperà questa nuova avventura, tra ricordi del passato e aspettative per il futuro.

Infine, il programma non dimentica di celebrare la vita nelle sue fasi più luminose. Mercedesz Henger, in dolce attesa del suo primo figlio, condividerà con il pubblico la gioia di questo momento unico, che segna per lei un inizio pieno di speranze.

Quando e dove vedere Verissimo

La prima puntata del fine settimana di Verissimo va in onda il 27 settembre dalle ore 16,30 su Canale5. Le interviste saranno trasmesse in contemporanea sul canale dedicato Mediaset Infinity e sui social, tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti che seguono la puntata. Non solo. I dialoghi con gli ospiti di Silvia Toffanin rimangono fruibili anche nei giorni successivi e suddivisi momento per momento, con interviste integrali e hightlights.