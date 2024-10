Fonte: Ansa Diletta Leotta

L’appuntamento del 20 ottobre 2024 con Verissimo si preannuncia ricco di ospiti imperdibili e momenti emozionanti. Silvia Toffanin, come sempre padrona di casa, è pronta ad accogliere volti noti della tv, dello spettacolo e dello sport per raccontare le loro storie, i progetti futuri e i traguardi personali e professionali. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende in questa puntata.

Verissimo, le anticipazioni del 20 ottobre

In esclusiva, Verissimo ospiterà Diletta Leotta, una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La sua carriera è in continua ascesa e questo è un momento d’oro per lei, sia sul piano professionale che personale. Durante l’intervista, la conduttrice sportiva racconterà i suoi progetti futuri, con particolare attenzione alla grande novità che la vedrà protagonista su Canale5: il debutto alla conduzione della nuova edizione de La Talpa, il famoso reality game che tornerà a catturare l’attenzione del pubblico italiano dopo diversi anni di assenza.

Diletta parlerà dell’emozione di essere al timone di uno dei format televisivi più attesi, svelando alcune curiosità sulla preparazione e su cosa il pubblico dovrà aspettarsi. Inoltre, non mancheranno riflessioni sul suo percorso professionale, che l’ha portata a diventare una delle conduttrici più seguite e apprezzate, e sul suo ruolo di mamma, dopo la nascita della sua prima figlia Aria, avuta dal marito Loris Karius.

Le regine del Grande Fratello

In studio arriveranno inoltre le tre protagoniste femminili del Grande Fratello: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Cesara Buonamici, volto storico dell’informazione italiana e ora opinionista, condividerà la sua esperienza dietro le quinte del reality e racconterà come si sta calando in questo nuovo ruolo, che le permette di offrire una prospettiva unica e autorevole sui concorrenti e sulle dinamiche del gioco.

Beatrice Luzzi, una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione del Grande Fratello, avrà l’opportunità di parlare del suo percorso all’interno della Casa, dei suoi legami con gli altri concorrenti e delle sfide affrontate anche adesso che ha cambiato ruolo. Rebecca Staffelli, invece, parlerà del suo ruolo di voce dei social, riconfermato dopo un anno.

La musica di Io Canto Generation

Da Io Canto Generation, la nuova edizione del talent show musicale dedicato ai giovani talenti, arriveranno tre dei sei capisquadra che guidano i concorrenti: Anna Tatangelo, Mietta e la new entry Lola Ponce. La Tatangelo e Mietta, entrambe cantanti affermate e volti noti del programma, condivideranno le loro impressioni sulla nuova generazione di cantanti e sul loro ruolo di mentori all’interno del talent.

Lola Ponce, cantante e attrice italo-argentina, è la novità di quest’anno e racconterà le sue prime impressioni sullo show, parlando della sua esperienza con i giovani concorrenti e di come intende supportarli nel loro percorso artistico. Non mancheranno momenti di riflessione sulla carriera di queste tre artiste e sulle loro prossime sfide professionali.

Gli altri ospiti

Un altro ospite d’eccezione sarà Riccardo Fogli, storico componente dei Pooh, che si presenterà in studio alla vigilia del suo 77° compleanno. Sarà un momento toccante, reso ancora più speciale dalla presenza di sua moglie Karin e della loro figlia Michelle. Fogli parlerà della sua carriera straordinaria nel mondo della musica, ma anche della sua vita privata, condividendo aneddoti e ricordi di una vita trascorsa sotto i riflettori.

Anche l’ex pugile Clemente Russo sarà ospite con la sua famiglia. Insieme alla moglie Laura Maddaloni e alle loro tre figlie, Clemente racconterà la sua esperienza di vita, divisa tra la carriera sportiva e quella televisiva. La coppia, che è stata protagonista di diversi reality show, parlerà della loro vita quotidiana e dell’importanza della famiglia nei loro successi.

Infine, Silvia Toffanin accoglierà Virginia Mihajlović, figlia del compianto Siniša Mihajlović, ex calciatore e allenatore. Virginia, giovane mamma di due bambini, parlerà della sua vita attuale, del legame profondo con il padre e del ruolo della famiglia nella sua crescita personale. Sarà un momento delicato, ricco di emozione e ricordi affettuosi.