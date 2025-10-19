Anticipazioni Verissimo del 19 ottobre, il ricordo di Eleonora Giorgi

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

La nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 19 ottobre su Canale 5, si preannuncia ricchissima di ospiti. Silvia Toffanin accoglierà in studio ospiti diverse storie, ma uniti da un filo comune: il coraggio con cui si affronta la vita, le sue difficoltà e le sue inevitabili trasformazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 19 ottobre

Tra i momenti più attesi, l’intervista a Sonia Bruganelli, che si prepara a debuttare in una veste inedita. L’ex opinionista e produttrice, infatti, il 21 ottobre uscirà con il suo primo libro autobiografico, dal titolo Solo quello che rimane. Un racconto nuovo, in cui Bruganelli si mette a nudo, affrontando con sincerità la sua storia personale e professionale, le fragilità, i fallimenti e la forza di ricominciare anche quando sembra essere tutto perduto.

Spazio poi a un ritratto di grande valore artistico con Rita Pavone, icona intramontabile della musica italiana. Un viaggio nella sua carriera luminosa, dagli esordi negli anni Sessanta fino ai successi internazionali, senza dimenticare la sua energia contagiosa e la voglia di voler stare sul palco ancora oggi, alla bella età di 80 anni.

Gli altri ospiti

La puntata darà voce anche alla storia di Stefano Massoli, marito della giornalista Laura Santi, in studio per raccontare il percorso di sua moglie, affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla. Lo scorso luglio, dopo un lungo iter legale e una battaglia di civiltà, Laura ha ottenuto il diritto di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Una testimonianza difficile, ma necessaria, che porterà in primo piano il tema della libertà di scelta e della dignità del vivere e del morire.

Tra gli ospiti anche Giulio Golia, storico volto de Le Iene, che presenterà il suo nuovo libro-inchiesta L’ultima notte di Marco, dedicato al caso di Marco Vannini, il ragazzo di 20 anni morto tragicamente a seguito di un colpo d’arma da fuoco esploso in casa della fidanzata Martina Ciontoli, mentre si trovava nella sua villa di Ladispoli.

Uno dei momenti più emozionanti sarà il ricordo di Eleonora Giorgi. A pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo compleanno, Paolo Ciavarro, insieme alla moglie Clizia Incorvaia e al piccolo Gabriele, sarà in studio per condividere il ricordo della madre, attrice amatissima e figura luminosa del cinema italiano. Un omaggio che arriva a quasi nove mesi dalla scomparsa dell’artista che aveva raccontato la malattia con grande lucidità e voglia di farcela. Oggi che non c’è più, la sua famiglia vive con gli insegnamenti che ha lasciato e con la stessa gratitudine verso la vita.

Infine, Silvia Toffanin ospiterà Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022. Una pagina ancora oscura della cronaca italiana, in cui l’unico indagato resta il marito Sebastiano Visintin, che però si è sempre dichiarato innocente.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 19 ottobre dalle 16,00 su Canale5 e comunque dopo il consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Le interviste sono visibili in contemporanea anche su Mediaset Infinity, dove rimangono fruibili anche per i giorni successivi alla messa in onda. I commenti degli utenti sono invece raccolti attraverso l’hashtag ufficiale che include tutte le opinioni dei telespettatori da casa.