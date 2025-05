Anticipazioni Verissimo del 18 maggio, il ritorno di Alessandra Mastronardi

Puntata ricchissima, quella di "Verissimo" del 18 maggio, in cui assisteremo anche al ritorno di Alessandra Mastronardi. Le anticipazioni

Fonte: Ansa Alessandra Mastronardi

Certe trasmissioni hanno la capacità di farci sedere sul divano e dimenticare il mondo là fuori. Verissimo è una di queste. E anche domenica 18 maggio sarà una puntata da ricordare con un parterre di ospiti davvero ricco, con il ritorno attesissimo di Alessandra Mastronardi che presenterà il suo nuovo progetto televisivo. Ma chi saranno gli altri protagonisti della puntata? Vediamoli insieme nelle anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 18 maggio

È uno di quei ritorni che sanno di casa. Alessandra Mastronardi sarà per la prima volta ospite a Verissimo, e lo farà in un momento molto particolare della sua carriera. L’attrice, nota al grande pubblico per i numerosi ruoli interpretati tra cinema e televisione, è pronta a tornare in prima serata su Canale5 con Doppio gioco, la nuova fiction che la vede protagonista insieme a Max Tortora.

La sua presenza in studio è la giusta occasione per promuovere un progetto importante, ma anche – e forse soprattutto – un momento di apertura in cui potrebbe raccontare i motivi che l’hanno tenuta lontana dal revival de I Cesaroni.

Gli altri ospiti

E poi c’è chi, con le mani su un pianoforte, riesce a dire molto più di mille parole. Giovanni Allevi sarà protagonista di una delle interviste più attese della puntata. Dopo anni di silenzio forzato a causa della malattia, l’artista torna a parlare di sé, del suo rapporto con il dolore e con la speranza di poter riprendere in mano la sua vita.

A Verissimo, Allevi si concederà con la delicatezza che lo contraddistingue da sempre. Un dialogo a tu per tu che attraverserà la musica, certo, ma soprattutto la dimensione umana fatta di paura, di coraggio e della fede nella bellezza che ha nutrito anche nei giorni più bui che si sta lanciando alle spalle.

E poi Alessandra Amoroso, artista amata e voce tra le più riconoscibili della musica italiana, si racconterà nella veste inedita di futura mamma. In dolce attesa della sua prima bambina, la cantante sarà in studio per condividere gioie, timori, e quella tenera rivoluzione che ogni maternità porta con sé.

Tra le voci più intense della scena pop italiana, Anna Tatangelo torna in radio con Inferno, il suo nuovo singolo. E lo fa accompagnata dal racconto di un percorso personale segnato da svolte, dolori, e rinascite. A Verissimo, la cantante parlerà della sua musica, ma anche delle ferite che ha saputo trasformare in forza creativa.

A chiudere la puntata, il futuro della musica e della danza italiana. I super finalisti di Amici di Maria De Filippi – Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele – saranno in studio poche ore prima della finale. Emozionati, entusiasti, carichi di sogni ancora da realizzare, i ragazzi porteranno a Verissimo l’energia fresca e genuina della loro età. Per lasciare spazio alla finale di Eurovision Song Contest, la puntata conclusiva del talent di Canale5 va in onda nella prima serata del 18 maggio.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata di domenica 18 maggio andrà in onda dalle 16,30 su Canale5 e con la conduzione di Silvia Toffanin. La puntata è trasmessa in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.