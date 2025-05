Anticipazioni Verissimo del 17 maggio, le nuova vita di Melissa Satta

Fonte: IPA Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

Verissimo torna sabato 17 maggio con la prima puntata del weekend a cui siamo ormai abituati ormai da molti anni. Nel salotto di Silvia Toffanin, spazio a personaggi che, al di là dell’attenzione del pubblico, portano con sé esperienze difficili, fatte di scelte e traiettorie umane che meritano attenzione. Ma chi sono gli ospiti dello show di Canale5? Le anticipazioni.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 17 maggio

A volte, è il tempo stesso a suggerire un cambiamento. Non accade di colpo, ma si insinua nei gesti quotidiani e nello sguardo che non cerca più approvazione. Melissa Satta arriva a Verissimo con una maturità nuova, quella che si conquista attraversando le onde più agitate e scegliendo, infine, la rotta più giusta e non necessariamente quella più semplice da percorrere.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice e imprenditrice ripercorrerà gli ultimi capitoli della sua vita, segnati da esposizione mediatica, giudizi affrettati e una volontà ferrea di rimanere fedele a sé stessa. Oggi, può parlare della sua serenità come di un obiettivo raggiunto, fatto di equilibrio, amore per suo figlio Maddox e i progetti che ha sempre amato.

Gli altri ospiti

Grande attesa per Alex Britti, ospite in studio per raccontare di come si sia modificata la sua vita negli ultimi anni. Il cantautore romano, da oltre vent’anni voce originale della nostra musica, sarà ospite a Verissimo per ripercorrere le tappe più significative della sua carriera e svelare progetti futuri. Con la sua fedele chitarra fedele e uno stile a metà strada tra blues, jazz e pop, Britti ha saputo rimanere sé stesso in un mondo che cambia in fretta.

Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, l’artista parlerà di musica, ma anche di scelte personali, di libertà creativa, e di quel rapporto con il pubblico che continua ad alimentare la sua passione.

E, poi, non è mai troppo tardi per ascoltarsi davvero. Samanta Togni, ballerina amata dal pubblico italiano, torna a Verissimo per raccontare un po’ di più su se stessa. Dopo aver lasciato il palcoscenico televisivo di Ballando con le stelle per un periodo di riflessione, oggi è pronta a condividere la sua rinascita: un percorso personale che l’ha riportata in tv in una nuova veste. Nel suo racconto, la danza si intreccia alla vita, in cui ogni passo è un’emozione e ogni scelta un atto di fiducia.

Direttamente da Amici di Maria De Filippi, invece, talento ha il volto emozionato di Nicolò, l’ultimo eliminato dal Serale, che a Verissimo racconterà il dietro le quinte di un percorso intenso e formativo.

Ma il 17 maggio sarà anche il giorno di un racconto molto lontano dal bagliore delle luci dorate del mondo dello spettacolo. È quello di Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo. Un ragazzo comune, ma portatore di una fede fuori dall’ordinario. Morto a soli 15 anni nel 2006, Carlo Acutis sarà presto proclamato santo ed è il primo millennial a ricevere tale riconoscimento. In studio, la sua mamma condividerà il suo ricordo del figlio con una testimonianza che va oltre la religione ma che per lei ha un significato del tutto speciale.

Infine, Verissimo ospiterà Virna Toppi e Nicola Del Freo reduci dall’esperienza a Pechino Express, ballerini e compagni nella vita, che presenteranno per la prima volta in TV la loro piccola Asia.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 17 maggio dalle 16,30 su Canale5 e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. L’hashtag ufficiale raccoglie poi i commenti dei telespettatori che ogni settimana seguono la puntata in diretta.