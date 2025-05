La semifinale del talent show di Maria De Filippi ha spiazzato tutti: la scelta di non portare in finale l'allievo di Anna Pettinelli ha scatenato la rabbia del pubblico

Amici 24 si avvia verso la sua conclusione e contrariamente a quanto pensavano i telespettatori la finale, prevista per domenica 18 maggio, non sarà con sei allievi bensì cinque. A sorpresa è stato eliminato ad una settimana dalla fine del talent show di Maria De Filippi Nicolò Filippucci, uno dei cantanti più amati e apprezzati dal pubblico, fin dal pomeridiano.

Amici 24, cosa è successo dopo l’eliminazione di Nicolò

Dopo l’eliminazione da Amici 24 di Nicolò il pubblico si è scatenato sui social. È esplosa una vera e propria bufera, tra chi l’ha definita senza mezzi termini “una mossa subdola” e chi invece ha parlato di “finale mediocre” senza di lui. Non sono mancati i paragoni con Trigno, l’altro cantante in gara nel programma Mediaset, che è invece riuscito a trovare spazio nell’ultima puntata. “Trigno è in finale e una voce come quella di Nicolò no”, ha sentenziato qualcuno senza mezzi termini.

L’artista 18enne, allievo di Anna Pettinelli, ha lasciato il palco con eleganza, ringraziando tutti, dalla conduttrice Maria De Filippi ai tecnici, fino alle persone delle pulizie. Ma dietro quella compostezza, c’era una delusione profonda.

Una volta fuori dallo studio, Filippucci si è sfogato ai microfoni di Witty con parole durissime verso sé stesso: “Non sono stato bravo stasera”, ha detto con voce spezzata. Un giudizio decisamente severo.

“Non sono fierissimo di me per non essere arrivato in finale”, ha aggiunto con sincerità non nascondendo la commozione. “Però penso di aver lavorato tanto su me stesso. Guardando come sono entrato a settembre, sono contento di come esco adesso”.

Un percorso, quello di Nicolò, segnato da umiltà e riflessione: “Ho sempre guardato gli altri prendendo il meglio. Ho incanalato tante nuove informazioni, ma anche emozioni, e in questi mesi ho dovuto metterle in ordine. Credo di essere cresciuto”.

“Mi mancherà questa vita. – ha aggiunto con tono nostalgico – Anche la sveglia che avrei distrutto, anche le litigate. Stare in sala, le prove, le puntate… tutto”. E poi ha concluso: “Voglio essere onesto, non mi sento di essere stato bravo stasera. Forse sono troppo severo con me stesso. Mi conosco, voglio sempre di più. Tendo a pretendere sempre di più da me stesso”.

Il futuro di Nicolò fuori da Amici 24

Nonostante la fine del suo percorso ad Amici, Nicolò è pronto a spiccare il volo con la sua carriera: il suo nuovo singolo Un’Ora di Follia è già disponibile sulle varie piattaforme digitali e dal 23 maggio uscirà anche il suo primo EP. Segno che, anche fuori dalla Scuola più famosa d’Italia, il viaggio di Nicolò è appena cominciato. E Filippucci vuole fare il possibile per affermarsi nel mondo della musica.

“Un’ora di follia parla di un amore un po’ rischioso, dove sai che vai a farti male da solo e ti ripeti che sarà l’ultima volta, ma poi non è mai l’ultima volta”, ha spiegato Nicolò a proposito del nuovo inedito.

Il brano arriva dopo i precedenti Yin e Yang, Non mi dimenticherò e Cuore bucato, e rappresenta in pieno l’evoluzione del giovane artista dall’entrata nella scuola fino ad oggi.