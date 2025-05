Anticipazioni Verissimo domenica 11 maggio: Sandro Giacobbe emoziona Silvia Toffanin

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images Silvia Toffanin

Si preannuncia un week end ricco di emozioni e sorprese per Silvia Toffanin che sabato 10 e domenica 11 maggio condurrà Verissimo. Il programma porterà negli studi Mediaset storie e personaggi, incuriosendo ed emozionando il pubblico.

Verissimo, Silvia Toffanin intervista Federica Brignone

Nella puntata dell’11 maggio di Verissimo in studio ci sarà spazio per lo sport e per la voglia di farcela, nonostante tutto. Silvia Toffanin infatti si collegherà con Federica Brignone, la campionessa di sci che rilascerà una toccante intervista dopo l’infortunio avvenuto un mese fa in Val di Fassa.

La sportiva parlerà per la prima volta del suo percorso di riabilitazione, ma anche delle difficoltà vissute nelle ultime settimane e dei progetti per il futuro.

Un momento speciale per riflettere e per parlare di sport, affrontando un argomento che da qualche tempo è al centro delle interviste di Verissimo. L’intervista a Federica Brignone infatti arriverà dopo la scelta di Silvia Toffanin di ospitare nello show Alice e Asia D’Amato, le gemelle e campionesse unite dall’amore per la ginnastica artistica.

Ma anche Lucrezia Lorenzi, la sciatrice e sorella di Matilde, la giovanissima promessa dello sci, scomparsa a soli 19 anni lo scorso ottobre dopo una caduta durante un allenamento.

Non solo sport, domenica 11 maggio a Verissimo ci sarà spazio anche per la musica con l’intervista a Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano infatti presenterà Rosa e Lacrime, il suo nuovo singolo, raccontando trent’anni di carriera.

Dopo la fine dell’amore con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore con Denise Esposito da cui ha avuto due figli.

Il coraggio di Sandro Giacobbe a Verissimo

In studio Silvia Toffanin accoglierà anche Sandro Giacobbe insieme alla moglie Marina.

Il cantante da ben dieci anni combatte contro un tumore e qualche tempo fa aveva svelato di essere costretto ad usare la sedia a rotelle a causa della sua malattia.

“I medici mi hanno assolutamente prescritto di non stare più in piedi, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi – aveva raccontato a Mara Venier -.Le cose sono andate abbastanza bene fino a ottobre dell’anno scorso: nonostante le terapie le cose ci sono complicate e sono andata in cura dallo psicologo. Avevo paura di non riuscire ad affrontare questo percorso, mi ha aiutato molto, l’abbiamo affrontato con serenità, anche scherzandoci sopra”.

Il cantante aveva poi trovato la forza di togliersi la parrucca e di mostrare la sua immagine dopo la chemio, emozionando il pubblico con il suo coraggio. L’intervista rilascia a Silvia Toffanin dunque si preannuncia piuttosto emozionante.

In studio ci sarà poi Red Canzian dei Pooh che svelerà i suoi prossimi progetti musicali. A regalare spunti di riflessioni ed emozioni anche Paola Caruso. La showgirl ha affrontato nella vita tantissimi momenti difficili, ma non ha mai perso la fiducia e il coraggio, soprattutto per amore del figlio Michelino.

Nel corso dell’intervista nel salotto di Silvia Toffanin dunque ci sarà spazio per ripercorrere la carriera di Paola Caruso, ma anche per parlare della sua vita privata, dagli amori al legame con il figlio.