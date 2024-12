Fonte: IPA Laura Pausini

1Torna l’appuntamento domenicale con Verissimo di Silvia Toffanin. Un pomeriggio ricchissimo, in cui non mancheranno le emozioni. E, tra i grandissimi ospiti, c’è perfino Laura Pausini, appena tornata in tour a supporto del suo ultimo album Anime parallele e attualmente in scena nei maggiori palasport italiani. Una lunga intervista nella quale ci sarà tempo per raccontare degli esordi della sua carriera, del successo ma anche della splendida famiglia che ha formato con suo marito Paolo Carta.

Verissimo, anticipazioni del 1° dicembre

La puntata sarà dedicata in larga parte alla celebrazione degli oltre trent’anni di carriera di Laura Pausini, un’artista che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana e l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Con oltre 75 milioni di dischi venduti, 5 miliardi di streaming su Spotify e un palmarès che include riconoscimenti senza precedenti, come il Grammy Award, il Golden Globe e una candidatura ai Premi Oscar oltre alla presenza nella prestigiosa Billboard Hot 100, l’artista di Solarolo è un simbolo del successo italiano all’estero.

Silvia Toffanin l’accoglierà per un’intervista lunga e intensa, che promette di far rivivere i momenti più emozionanti del percorso artistico e personale della cantante. Dai primi passi a Sanremo nel 1993 con La Solitudine al successo planetario che l’ha portata sui palchi più prestigiosi del mondo, l’artista ripercorrerà le tappe fondamentali di una carriera straordinaria.

Non mancheranno aneddoti curiosi, ricordi commoventi e riflessioni su come la musica abbia influenzato la sua vita privata. Durante l’intervista, condividerà anche il suo rapporto con i fan, l’importanza della famiglia e i progetti futuri che includono i tantissimi concerti in giro per il Pianeta che sono già in programma e che stanno riscuotendo il solito successo di pubblico.

Gli altri ospiti

Alena Seredova, modella e attrice, sarà in studio per raccontare i suoi nuovi progetti e riflettere sul suo percorso personale e professionale. Da anni sotto i riflettori per la sua bellezza e talento, parlerà anche del suo ruolo di madre e delle sfide affrontate negli ultimi anni. È da pochi giorni che sui social circola un commento sulla consistente perdita di peso degli ultimi tempi, arrivato in risposta a un utente che metteva in dubbio la sua immagine sulla foto. Qual è la verità?

E ancora Rosita Celentano, Melissa Satta e Juliana Moreira, amiche e volti noti della televisione italiana. Le emozioni non finiscono grazie alla partecipazione di Daniele Scardina, ex pugile che racconterà il difficile percorso di riabilitazione affrontato negli ultimi due anni dopo una grave emorragia cerebrale. Accompagnato dal fratello Giovanni, King Toretto condividerà con il pubblico la sua esperienza e di come la vita gli sia cambiata da un momento all’altro. A supportarlo c’è sempre la sua mamma, che lo assiste giorno dopo giorno e che spera che possa tornare presto a una quotidianità normale.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Verissimo con Laura Pausini tra gli ospiti va in onda il 1° dicembre su Canale5 dalle ore 16,00, quindi subito dopo lo speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. La puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.