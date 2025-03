Uomini e Donne, Tina stronca il Cavaliere di Gemma: “Stai da 20 anni con una donna russa”

Fonte: IPA Tina Cipollari

A Gemma Galgani non ne va bene una. Nello studio di Uomini e Donne abbiamo assistito all’ennesima disfatta amorosa della Dama torinese, stavolta con la complicità di Tina Cipollari che nei confronti l’ultimo Cavaliere sceso apposta per corteggiarla non ha mai avuto particolare simpatia. Orlando, romano de Roma come si suol dire, col suo fare guascone e giusto un po’ teatrale sembrava lontano anni luce dai modi un po’ snob della Galgani. Ma soprattutto non ne sembrava minimamente attratto. Sospettosa sin dall’inizio, l’opinionista ha condiviso con Maria De Filippi e i presenti una segnalazione a proposito del Cavaliere, generando una reazione a catena al culmine della quale è stato costretto a lasciare lo studio.

La segnalazione di Tina Cipollari su Orlando

Gemma Galgani non smette di cercare l’amore a Uomini e Donne, ma trovare qualcuno realmente interessato diventa sempre più un lontano miraggio. Da qualche tempo frequentava Orlando, Cavaliere in salsa romanesca che ha mostrato grande entusiasmo e speso belle parole per la Dama Torinese, salvo non lasciarsi mai andare ad alcuna effusione. Cosa che ha insospettito un po’ tutti, soprattutto gli opinionisti.

Non è un caso che sia stata proprio Tina Cipollari a scoperchiare il vaso di Pandora nella puntata andata in onda venerdì 21 marzo. Se l’aver rifiutato un bacio non era stato abbastanza per smascherare il Cavaliere, quando Gemma sembrava ormai sul punto di interrompere la frequentazione, l’opinionista ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione: “Maria, io dovrei dire una cosa. Ho parlato con una signora che ti conosce molto bene – ha detto rivolgendosi direttamente a Orlando -. Mi ha detto che ti frequenti con una donna russa da circa 20 anni. Hai questa relazione dove lei vive in Russia, ma spesso viene giù”. Tanti viaggi insieme, una relazione in piena regola insomma che inchioderebbe il Cavaliere.

Orlando, in tutta risposta, si è difeso. La relazione c’è stata in effetti, con una donna russa di dieci anni più giovane, ma sarebbe finita dopo 11 anni già lo scorso ottobre, ma nessuna scusa ha retto dinanzi a una sempre più convinta Tina, che ha ribadito, rivolgendosi a Gemma: “Non ti bacia perché probabilmente ha un’altra. Questa signora mi ha anche detto che lui, quando gli piace una donna, ci prova senza troppi problemi”.

Le scuse e la “dipartita” di Orlando

Un continuo arrampicarsi sugli specchi, mettendo in scena uno spettacolo parecchio ridicolo a dirla tutta. Il Cavaliere ha provato dapprima a rigirare la frittata, chiedendo a Gemma Galgani se avesse intenzione di continuare o meno la conoscenza, poi messo sotto pressione – e nonostante il dichiarato intento iniziale di voler corteggiare solo lei – ha ammesso di provare interesse nei confronti di un’altra Dama del parterre femminile, tale Marina.

Gli animi si sono accesi sempre più, finché Gemma non ha interrotto definitivamente con Orlando – “Non continuerei”, ha sottolineato persino Maria De Filippi -, invitandolo più volte a lasciare lo studio. E, alla fine, così è stato.