“Tim Music Awards”, Alessandra Amoroso stravolge il look: minidress e scollo incrociato

Fonte: IPA Alessandra Amoroso ai "Tim Music Awards"

Reduce dal suo primo concerto allo stadio San Siro, Alessandra Amoroso è tornata in televisione per il Tim Music Awards, lo spettacolo dedicato ai premi rilasciati agli artisti per le vendite degli album e i vari riconoscimenti musicali. Con la schiera di ballerini (presenti anche al concerto), si è esibita sui suoi più grandi successi e ha infiammato l’Arena di Verona con un minidress e uno scollo incrociato.

Alessandra Amoroso, il look stravolto

Ale Ale Ale, Comunque Andare, Sorriso Grande e Camera 209: sono i brani che Alessandra Amoroso ha portato sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Tim Music Awards, facendo ballare e cantare il pubblico che come al solito l’ha accolta con immenso amore.

Più di dieci anni di musica e successi, che l’hanno portata ad affrontare anche molti cambiamenti nonostante sia rimasta la stessa Alessandra di sempre. Per questa serata, ha optato per un look decisamente diverso rispetto a quelli a cui ci ha abituati nel corso della sua carriera.

Ha iniziato a cantare proprio in mezzo alla folla il brano Ale Ale Ale, prima di raggiungere i ballerini sul palco, gli stessi che l’hanno accompagnata nella magnifica esperienza di San Siro, che ha saputo attendere per molto tempo e che è arrivata sicuramente nel momento più giusto. Bellissima e sensuale, ha indossato un minidress nero con un piccolo spacco ad altezza coscia: tutto molto semplice, se solo non fosse per lo scollo incrociato che lascia vedere lembi di pelle e con una rosa in grado di dare volume.

Look total black, rossetto rosso scuro, e sandali color argento con tacco super alto legati alla caviglia. Su Instagram ha pubblicato subito alcuni scatti pre esibizione, subito dopo aver ritirato il suo premio dalle mani dei due conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Alessandra Amoroso, i successi e i nuovi progetti

Tutto accade è il titolo del suo ultimo album, che comprende alcuni dei suoi ultimi successi come Camera 209, brano con il quale ha fatto ballare tutti per tutta l’estate; e queste due parole rappresentano anche un po’ il suo mantra dell’ultimo periodo. Tutto accade, soprattutto se sai aspettare i tempi giusti senza strafare e senza saltare tappe importanti. Era il lontano 2009 quando ha vinto il talent Amici di Maria De Filippi, e da quel momento è riuscita a costruire tutto il suo successo mano a mano, senza mai correre troppo e continuando a vivere per la musica.

“Grazie alla Big Family (così chiama i suoi fan), sempre. Al pubblico, che è fantastico. E sono d’accordo con ciò che ha detto Ultimo, lo dico da 15 anni: noi esistiamo perché esiste il pubblico e il rispetto e la verità (cosa che ho sempre messo nel mio lavoro con la gente) è una cosa molto importante. Quindi grazie per questa vita a colori che mi avete dato”, queste le parole di Alessandra Amoroso mentre ritirava il suo premio della serata.

Dopo la grande emozione di San Siro, la vincitrice di Amici 8 non ha intenzione di fermarsi: inizierà, infatti, il suo tour invernale a partire da novembre 2022.