Vanessa Incontrada e Carlo Conti per i Tim Music Awards 2025: cast ufficiale e date

A settembre torna il concerto di fine estate: l’Arena di Verona ospita Conti e Incontrada per due notti di show, riconoscimenti e artisti tra i più amati

IPA Tutto quello che c'è da sapere sui Tim Music Awards 2025

C’è un appuntamento che segna da anni la fine dell’estate italiana e che accende l’Arena di Verona: i Tim Music Awards 2025. La manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, torna in diretta su Rai1 da un’Arena già sold out da mesi.

L’amatissimo duo Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornerà alla conduzione per la 14ª volta, per regalare al pubblico emozioni, premi e performance indimenticabili.

Tim Music Awards 2025: le date ufficiali e dove vederli in tv

Appuntamento fissato per venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025: due notti di musica all’Arena di Verona, in diretta su Rai1. Chi non sarà tra il pubblico potrà seguire tutto su RaiPlay, mentre Rai Radio2 e Radio Italia accompagneranno con la loro voce ufficiale le emozioni dello show.

Vanessa Incontrada e Carlo Conti tornano all’Arena di Verona

Per il pubblico è ormai un rito: per la quattordicesima volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada divideranno il palco dell’Arena di Verona. Una coppia che incarna sintonia e leggerezza, amatissima dagli spettatori, capace di mescolare con naturalezza eleganza, ironia e complicità. Quattordici anni è un traguardo notevole, meglio di un matrimonio.

Il cast stellare dei Tim Music Awards 2025: tutti i nomi

A rendere indimenticabile questa edizione sarà un cast eccezionale, con i nomi più amati della musica italiana:

Achille Lauro;

Alfa;

Annalisa;

Antonello Venditti;

Astro;

Bresh;

Brunori Sas;

Eros Ramazzotti;

Fabri Fibra;

Fedez;

Fiorella Mannoia;

Gigi D’Alessio;

Giorgia;

Gué;

Il Volo;

Irama;

Laura Pausini;

Lazza:

Ligabue;

Luchè;

Lucio Corsi;

Marco Masini;

Marco Mengoni;

Mario Biondi;

Max Pezzali;

Nayt;

Nerissima Serpe;

Papa V & Fritu;

Olly;

Pinguini Tattici Nucleari;

Pooh;

Rose Villain;

Salmo;

Tananai;

The Kolors;

Umberto Tozzi.

Accanto agli artisti, saliranno sul palco anche Andrea Pucci ed Enrico Brignano, e noi non vediamo l’ora di vederli.

Premi, certificazioni e riconoscimenti della nuova edizione

Sarà il momento perfetto per ripercorrere un anno intero di musica: verranno premiati album certificati Oro, Platino o Multiplatino e singoli che hanno fatto ballare e commuovere, usciti tra settembre 2024 e settembre 2025.

A ricevere riconoscimenti ci saranno anche i tour da record, quelli che hanno superato le 100 mila, 200 mila e persino 300 mila presenze, con la consacrazione ufficiale della Siae.

E poi ci saranno i Premi Speciali, riservati a chi ha lasciato un’impronta unica: tra questi anche il riconoscimento a chi saprà incarnare meglio i valori de “La Forza delle Connessioni” di TIM.

Le novità tecnologiche e sociali dei Tim Music Awards 2025

In questa edizione non ci sarà solo musica: la tecnologia e l’impegno sociale avranno un ruolo da protagonisti. Il laboratorio digitale Tim AI Data Lab arricchirà il dietro le quinte con contenuti esclusivi creati grazie all’intelligenza artificiale, trasformando l’attesa in spettacolo.

Allo stesso tempo il marchio Citroën porterà avanti il progetto “Generation AMI – a scuola di anti bullismo”, un’iniziativa di brand activism che parla ai più giovani e li sensibilizza contro bullismo e cyberbullismo, con la AMI elettrica come simbolo di inclusione e nuova energia.