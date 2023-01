“The Voice Senior” non va in onda: che succede allo show di Antonella Clerici

Fonte: IPA Perché Antonella Clerici non va in onda con "The Voice Senior"

Stop a The Voice Senior. Lo show condotto da Antonella Clerici, giunto quest’anno alla terza edizione, è costretto a fermarsi per una settimana come annunciato in anteprima da Tv Blog. Un cambio di programma certamente inaspettato, visti gli ottimi ascolti delle puntate precedenti che hanno registrato altissime percentuali di share, ma in qualche modo prevedibile. Il motivo è presto detto.

Salta “The Voice Senior”, perché Antonella Clerici non va in onda

La puntata di The Voice Senior del 27 gennaio 2023 non va in onda, ma il motivo è più che valido. Di certo si tratta di una brutta notizia per gli affezionati telespettatori dello show di Antonella Clerici, giunto alla sua terza edizione, ma trattandosi del Giorno della Memoria la Rai ha deciso di cambiare programmazione.

Stando a quanto riporta Tv Blog, era già in programma un piccolo ma significativo cambiamento nel palinsesto di Rai 1. Venerdì 27 gennaio, infatti, Amadeus con il suo I Soliti Ignoti lascia il posto a Binario 21, programma in diretta da Milano che vede alla conduzione Fabio Fazio e come ospite d’onore la senatrice della Repubblica Liliana Segre. Un modo per ricordare le vittime della Shoah attraverso la testimonianza di una donna che ha vissuto in prima persona gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e che ha speso la sua intera esistenza a diffondere un messaggio di vera pace, di uguaglianza e di diritti. Il programma realizzato in esclusiva dalla Rai vede anche la partecipazione di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino, con un’esclusiva esibizione del Coro del Teatro alla Scala ai binari della Stazione Centrale di Milano.

Era già previsto che Binario 21 prendesse il via alle 20.30, tuttavia “È stato fatto presente negli ultimi giorni dal team organizzativo che l’ora e venti minuti inizialmente assegnata a questo programma non era più sufficiente, anche perché il programma essendo in diretta, oltre che di delicata esecuzione, non può avere una durata ben precisa”.

Non essendo nelle condizioni di garantire un’adeguata messa in onda, la Rai ha preferito “cancellare” The Voice Senior per questa settimana. Alle 22.30 – o comunque al termine di Binario 21 – i telespettatori potranno assistere al film drammatico Un sacchetto di biglie, che racconta il viaggio di due fratellini ebrei che fuggono alla ricerca della libertà e della salvezza dalla furia nazista.

Quando tornano in tv le nuove puntate di “The Voice Senior”

Salta una puntata di The Voice Senior, ma non mancherà occasione di recuperare. Antonella Clerici torna con il suo show venerdì prossimo (3 marzo 2023), ma esiste una possibilità non troppo remota che la Rai decida di raddoppiare eccezionalmente l’appuntamento.

The Voice Senior si fermerà anche la seconda settimana di marzo in occasione del Festival di Sanremo 2023, a differenza degli show Mediaset che quest’anno sfideranno in prima serata la kermesse. Sarebbe un altro stop forzato per un programma che, in verità, continua ad avere un’ottima accoglienza di pubblico – sono già memorabili le puntate che hanno visto protagonisti Peppe Quintale e Clara Serina – e per il quale a lungo andare diventerebbe troppo complicato recuperare le puntate perse in corso d’opera ed entro i tempi prestabiliti.