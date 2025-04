Fonte: IPA Antonella Clerici

Semifinale in arrivo per The Voice Senior, il talent dei record in onda su Rai1 e che mette a disposizione una seconda possibilità per chi voglia realizzare il sogno di esibirsi su un palcoscenico importante. La conduzione, come sempre, è affidata ad Antonella Clerici mentre i giudici li conosciamo molto bene. Si tratta di Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il programma ha inoltre raggiunto la semifinale conquistando una serata dopo l’altra ma solo oggi scopriremo i nomi dei finalisti annunciati al termine dei Knock Out.

The Voice Senior, le anticipazioni del 4 aprile

Dopo la fine della fase delle Blind Auditions, i concorrenti sono ora chiamati a un ultimo sforzo in vista della finale dell’11 aprile, quella in cui verrà incoronato il vincitore assoluto di quest’edizione. Antonella Clerici è già pronta per annunciare chi, tra i nomi degli artisti arrivati a questa fase, può accedere alla puntata conclusiva in cui i coach potranno sperare di far trionfare uno dei loro preferiti.

La fase alla quale stiamo andando incontro è quella dei Knock Out, che vede sfidarsi i concorrenti in un faccia a faccia senza esclusione di colpi in cui i coach saranno chiamati alla difficile scelta di eliminare tutti i propri artisti per favorirne solo tre, gli unici che potranno accedere alla finale del programma in onda l’11 aprile. Non sarà facile, perché la prima selezione è già avvenuta, ma come sappiamo il vincitore finale può essere solo uno.

Le squadre di The Voice Senior

Come abbiamo anticipato, le squadre che hanno avuto accesso alle semifinali sono già formate. Sono inoltre il frutto della fase delle Blind Auditions, quelle in cui i coach hanno deciso chi inserire nella propria squadra. Un percorso lungo e complicato, che ha inoltre portato i capisquadra a scontrarsi tra di loro per accaparrarsi le voci che ritenevano migliori. Di seguito, i nomi di chi parteciperà alla semifinale del 4 aprile, che vede fronteggiarsi i semifinalisti in una battaglia agguerritissima verso l’ultima puntata:

Team Arisa

Monica Bruno

Lucia Del Piano

Danilo Grimeri De Ioanni

Antonio Summa

Maura Susanna

Gianni Valente

Team di Loredana Bertè

Franco Desideri

Claudio Maggio

Loredana Maiori

Gianni Petrillo

Paolo Pietroletti

Eleonora Salvi

Team di Clementino

Alessandro Acciaro

Andrea Caserta

Luigi Fontana

Bruno Mercatelli

Luigi Lusi

Gianvittorio Spolverato

Team di Gigi D’Alessio

Silvio Cairola

Francesco Cammilleri

Francesco Cosa

Patrizia Conte

Graziella Marchesi

Luca Virago

Quando e dove vedere The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior va in onda il 4 aprile su Rai1, dalle 21,30 circa e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi, con la conduzione di Antonella Clerici. Come di consueto, lo show sarà visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma digitale RaiPlay e qui rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Non solo. La semifinale vive anche sul social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti. La trasmissione è una produzione Endemol Shine Italia ed è l’adattamento del celebre The Voice di Jon De Mol, ormai trasmesso in tutto il mondo.