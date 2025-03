Antonella Clerici conduce la sesta puntata di "The Voice Senior": i concorrenti si giocano un posto nei "Knock out"

Fonte: Ansa Antonella Clerici

Si rinnova l’appuntamento con la musica e le emozioni di The Voice Senior, il talent show dedicato alle voci over 60 e leader degli ascolti del venerdì sera di Rai1. Ancora una volta, il pubblico sarà guidato dalla conduzione rassicurante di Antonella Clerici, al timone del programma per la quinta volta, supportata da una giuria d’eccezione e scelta con grande attenzione composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Senior, le anticipazioni del 21 marzo

Come da tradizione, anche questa edizione condotta da Antonella Clerici si apre con le emozionanti Blind Auditions, le audizioni al buio che rappresentano uno dei momenti più coinvolgenti del programma. I concorrenti si esibiscono sul palco senza essere visti dai coach, che ascoltano con le poltrone di spalle prima di decidere se premere il pulsante e girarsi per accoglierli nella propria squadra che ormai è quasi al completo in vista della semifinale.

Se più coach si voltano, è il concorrente a scegliere con chi proseguire il percorso, che non è necessariamente quello più vicino al loro stile. Spesso è quello che amano di più. Per rendere la gara ancora più avvincente, anche quest’anno i coach potranno utilizzare due strumenti strategici: il tasto Blocco, che impedisce a un altro giudice di aggiudicarsi un talento e che negli anni è diventato un vero e proprio cult, e il tasto Seconda Chance, che concede ai concorrenti non selezionati la possibilità di esibirsi ancora.

Verso la finale

Le Blind Auditions continuano fino alla sesta puntata, al termine della quale ogni coach avrà formato la propria squadra con sei talenti, per un totale di 24 concorrenti ammessi alla fase successiva: il Knock Out. Qui, ciascun concorrente si esibirà con un brano scelto dal proprio coach, che avrà il compito di decidere chi portare avanti nella competizione. E sarà questa quella che normalmente viene definita semifinale.

Soltanto tre cantanti per ogni squadra accederanno alla finalissima, l’attesissimo evento in cui sarà il pubblico da casa, tramite il televoto che interviene per la prima volta, a decretare il vincitore della quinta edizione di The Voice Senior.

Uno degli elementi che rende lo show un programma unico nel suo genere è la straordinaria varietà delle esibizioni, che spaziano tra i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Ma non si tratta solo di talento vocale: ogni concorrente porta con sé una storia personale fatta di passioni, esperienze e sogni, proponendo al pubblico un vero e proprio viaggio nelle emozioni. Non mancheranno momenti di leggerezza e spettacolo, con le improvvisazioni dei coach e i duetti tra giudici e concorrenti.

The Voice Senior è una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è la versione over 60 del celebre format The Voice, creato da John de Mol e adattato con successo in numerosi Paesi. La regia dello show è affidata a Sergio Colabona, che porta in scena uno spettacolo curato nei minimi dettagli.

Quando e dove vedere The Voice Senior

Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, The Voice Senior rimane disponibile on demand su RaiPlay, con tutte le esibizioni, gli highlights e i contenuti extra. Gli episodi interi saranno caricati sulla piattaforma subito dopo la messa in onda per poter recuperare ogni performance e rivivere le emozioni dello show in qualsiasi momento.