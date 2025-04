Fonte: Ansa Antonella Clerici

È tutto pronto per il gran finale della quinta edizione di The Voice Senior. Questa sera, venerdì 11 aprile, in prima serata su Rai1, Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori lungo l’ultima tappa di un viaggio musicale che ha saputo emozionare fin dalla prima puntata. Dopo settimane di audizioni al buio, le Blind Auditions, sfide serrate e momenti indimenticabili, dodici concorrenti over 60 si giocano l’ultima grande possibilità: quella di diventare la nuova Voice Senior d’Italia.

La formula è ormai collaudata, ma la magia si rinnova ogni volta. In fondo, la forza di questo talent non è solo nel talento vocale, ma nelle storie personali, nelle seconde occasioni, nei sogni che non hanno scadenza. E anche stavolta, i coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – hanno saputo mescolare cuore e tecnica per comporre quattro squadre ricche di carisma, esperienze e passione.

The Voice Senior, le anticipazioni dell’11 aprile

Dopo una lunga selezione, ogni coach è arrivato alla finale con tre artisti in squadra. Il Team Bertè schiera Paolo Pietroletti, Loredana Maiuri e Gianni Valente, tre personalità molto diverse ma accomunate da una vocalità potente e intensa. Loredana Bertè, che in queste settimane non ha nascosto le sue emozioni, si è detta fiera del percorso fatto dai suoi talenti: “Hanno vissuto ogni esibizione come fosse un concerto”, ha commentato in una delle ultime puntate.

Dalla parte di Gigi D’Alessio ci sono invece Luca Virago, Graziella Marchesi e Patrizia Conte. Quest’ultima, in particolare, sembra raccogliere un grande consenso anche fuori dallo studio: voce raffinata e interpretazioni mai banali, è considerata da molti la favorita per la vittoria finale che sarà decretata alla fine della puntata dell’11 aprile.

Clementino, sempre più a suo agio nel ruolo di mentore, porta in finale Alessandro Acciaro, Luigi Fontana e Luigi Lusi. Il suo team è variegato e ricco di sfumature. Dal soul al blues, passando per la tradizione napoletana, il rapper ha costruito un percorso tutto all’insegna della contaminazione musicale. Infine, Arisa si gioca la finale con Monica Bruno, Danilo Grimieri De Ioanni e Maura Susanna. Artisti che hanno colpito il pubblico per la loro sensibilità, spesso capaci di commuovere ancora prima di intonare la prima nota.

Chi sceglierà il vincitore

A rendere tutto ancora più coinvolgente è il fatto che a decidere il vincitore sarà esclusivamente il televoto. I coach, fino a questo punto protagonisti anche nelle scelte più decisive, dovranno ora affidarsi al gusto e all’intuito del pubblico da casa. Un modo democratico e diretto per premiare non solo la tecnica, ma l’empatia, il carisma e il legame che ogni artista è riuscito a costruire con gli spettatori.

Oltre alla gloria e alla visibilità, in palio c’è anche un’importante opportunità discografica: il vincitore firmerà un contratto con la Warner Music Italia e potrà pubblicare un brano inedito. Per molti dei concorrenti in gara, già questo rappresenta una vittoria personale. Molti di loro, infatti, si sono messi in gioco dopo una vita lontana dai riflettori, o dopo averli lasciati anni fa.

Se da un lato i pronostici danno un leggero vantaggio a Patrizia Conte, dall’altro gli equilibri sono tutt’altro che scontati. Nelle scorse edizioni, la finale ha spesso riservato colpi di scena, con exploit dell’ultimo minuto e ribaltoni inattesi. È proprio questo il bello di The Voice Senior: nessuna storia è già scritta.

Quando e dove vedere The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior va in onda l’11 aprile dalle 21,30 su Rai1, dopo il consueto appuntamento con Affari tuoi. Il programma è trasmesso in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti degli utenti.