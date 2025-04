Seconda puntata di The Couple, che inizia a entrare nel vivo. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto aumentata la dose di drama in questo nuovo appuntamento. Ecco le pagelle della puntata di lunedì 14 aprile, seconda tappa d’avvicinamento al montepremi da un milione di euro.

Prime polemiche e giudizi. Voto: 3

C‘è aria di polemica in casa, soprattutto tra le donne. Qualcosa che genera subito una reazione in Ilary. Parlando con Francesca Barra in studio, infatti, dice la sua: “Ci facciamo sempre riconoscere”.

Non mancano però frecciatine anche tra uomini. Pierangelo ritiene che Antonino sia costruito. A ciò si aggiunge il parere delle Boccoli su Manila, che vedono un po’ fredda. Le sorelle Testa invece pensano che Brigitta Boccoli non abbia il minimo interesse a interagire. Thais ed Elena, infine, vedono Laura Maddaloni come una donna spigolosa, che ha una doppia faccia e giudica tutti.

La verità delle sorelle Testa. Voto: 7

Nel corso di questa prima settimana, Lucia e Irma Testa hanno parlato della loro omosessualità. La prima ha fatto un passo indietro rispetto al mondo del pugilato, consentendo all’altra di farsi strada. Una scelta importante, che però rifarebbe ancora oggi.

Restando in ambito sportivo, Irma ha spiegato come dagli atleti ci si aspetti sempre la perfezione, anche nella loro vita privata. Lo sguardo di tutti pesa e ogni mossa viene giudicata. In questo clima assurdo, l’omosessualità viene vista come una sorta di imperfezione da un’ottusa porzione di spettatori.

“Le persone fuori dallo sport hanno pregiudizi verso un’atleta omosessuale. Non viene vista come un’eroina. Si vede l’essere gay come un’imperfezione. Avere questa macchia non ti rende un’atleta perfetta. Per me non è una macchia”.

All’interno della White Room, poi, le sorelle riabbracciano mamma Anna, estremamente orgogliosa di loro.

Vita da papà single. Voto: 7

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli non si conoscevano fino a poco tempo fa. La produzione ha scelto di abbinarli sulla base della loro esperienza comune. Padri separati, che hanno definito ai propri compagni di gioco in che modo vivono il tempo senza i loro figli. La lontananza è atroce.

“Esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. – Le parole di Spinalbese – Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. È la mia motivazione per tutto. Ho scoperto qual è la felicità. Noi padri separati, però, dobbiamo anche abituarci al distacco per essere felici”.

Ha poi spiegato d’essere pronto a tutto per renderla felice, anche non rifarsi una famiglia: “Mi sono rinnamorato di sua madre, dei suoi nonni e dei suoi zii”.

Lo sfogo da “figlia di”. Voto: 6

Nella Stanza delle Scelte, Jasmine Carrisi ha parlato della percezione che il mondo ha di lei. Sempre stata sottoposta al giudizio delle persone, considerando il cognome che porta. Qualcosa che l’ha spinta a chiudersi e non fidarsi degli altri.

Ora mira a farsi conoscere per chi è davvero: “Vorrei fare emergere anche il mio lato bello e gioioso”. Intanto in casa ha un po’ timore ad aprirsi, per paura d’essere giudicata. Ora però le cose stanno cambiando. Vuole agire, senza farsi troppe paranoie: “Essere figli di persone famose è un vantaggio ma non una colpa”.