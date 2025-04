Chi sono gli opinionisti di The Couple: in studio con la conduttrice Ilary Blasi troveremo Luca Tommassini e Francesca Barra

Fonte: IPA Ilary Blasi

The Couple sta per cominciare! Lunedì 7 aprile va in onda la prima – attesissima – puntata del nuovo programma televisivo condotto da Ilary Blasi. Nei giorni scorsi erano stati annunciati gli opinionisti, ovvero Simona Izzo e Luca Tommassini, ma alla fine c’è stato un cambio in corsa: perché non vedremo la Izzo e al suo posto ci sarà Francesca Barra?

The Couple, perché non c’è Simona Izzo tra gli opinionisti e chi prende il suo posto

Ad annunciare in anteprima gli opinionisti di The Couple è stato Davide Maggio, ma c’è stato un cambio in corsa: del resto, aveva precisato l’assenza della firma. Non c’era nulla ancora di definitivo: quindi, Simona Izzo non sarà presente, ma al suo posto troveremo Francesca Barra in studio insieme al coreografo Luca Tommassini.

Ed è sempre Davide Maggio a spiegare il motivo della mancata firma di Simona Izzo (che sarebbe stata perfetta nel suo ruolo): “Assente ultimamente al tavolo de La Vita in Diretta per l’impegno di Canale 5, alla fine ha preferito concentrarsi ed essere presente sul set di una nuova serie Mediaset, della quale vi annunciamo l’arrivo in anteprima”. Dunque, la Izzo lavorerà alla nuova serie su Mediaset con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

The Couple al via dal 7 aprile: cosa sappiamo

Dunque, è tutto pronto per il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, che così torna in prima serata su Canale5 dopo l’esperienza a Battiti Live. Nel corso degli ultimi giorni sono anche stati svelati i primi concorrenti ufficiali del reality game. Una delle prime coppie è amatissima, ovvero quella composta dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e dal marito Stefano Oradei. Segue poi un’altra coppia super, ovvero quella composta da Brigitta e Benedicta Boccoli; e che dire di Irma e Lucia Testa? Tra le altre coppie presenti c’è Jasmine Carrisi con l’ex fidanzato Pierangelo Greco (che oggi è il suo migliore amico). E sappiamo che è certa la presenza di Antonino Spinalbese, ma non si conosce il nome della persona che farà coppia con lui.

Il montepremi del programma è a dir poco stellare, di ben un milione di euro. E intanto Mediaset ha scelto di cambiare il sistema di televoto, con lo scopo di arginare le polemiche dopo quanto è successo al Grande Fratello. Sarà infatti possibile votare solo via SMS, e non più tramite i social, con l’obiettivo di evitare i “fandom tossici”.

“Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 1 (uno) voto per ogni sessione di voto di durata inferiore alle 24 ore, 1 (uno) per ogni sessione di voto superiore alle 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti settimanali. (…) L’utente verrà avvisato del superamento del limite di voti espressi tramite SMS gratuito”. Con le nuove regole introdotte, dunque, potremo aspettarci una linea diversa? Intanto, manca ormai pochissimo alla prima puntata, che segna il ritorno alla conduzione nei palinsesti dell’amatissima Ilary Blasi. Il programma prende il posto del GF al lunedì sera, che si è concluso con la puntata del 31 marzo e ha visto il trionfo di Jessica Morlacchi: Alfonso Signorini tornerà alla conduzione il prossimo anno.