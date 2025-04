The Couple, la rivoluzione di Mediaset per arginare le polemiche

Come cambia il televoto per "The Couple": la scelta di Mediaset per evitare i "fandom tossici" e prevenire le polemiche

Fonte: IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello si è concluso il 31 marzo ed è ora di passare al prossimo reality: The Couple vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, dopo l’avventura estiva a Battiti Live. C’è grande curiosità in merito alla partenza, fissata per lunedì 7 aprile. Ma Mediaset ha preso una decisione per quanto riguarda le “fanbase tossiche”: ecco come cambia il televoto per arginare qualsiasi polemica, soprattutto considerando cosa è successo con il GF.

The Couple, la scelta di Mediaset per evitare polemiche

Nell’ultima edizione del Grande Fratello il televoto è stato al centro di un dibattito infinito, per cui è servito anche l’intervento di Striscia la Notizia per fare chiarezza. In particolare, le luci si sono accese sui social, da sempre terreno fertile per alimentare polemiche, talvolta sterili, e critiche feroci. L’altro lato della medaglia, come si suol dire, considerando che al tempo stesso i social servono per far parlare di un programma.

Ma Mediaset corre ai ripari e cambia il sistema di televoto per The Couple, condotto da Ilary Blasi, in modo da non avere di nuovo gli stessi strascichi. Il regolamento del televoto è stato pubblicato sul sito del programma: ogni utente ha a disposizione un singolo voto, che naturalmente si può usare in base alle domande poste nel corso del programma.

“Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 1 (uno) voto per ogni sessione di voto di durata inferiore alle 24 ore, 1 (uno) per ogni sessione di voto superiore alle 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti settimanali. (…) L’utente verrà avvisato del superamento del limite di voti espressi tramite SMS gratuito”.

La decisione per bloccare i “fandom”

A ciò si aggiunge, inoltre, la decisione di impedire le votazioni mediante sistema automatizzato. “È severamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettano l’invio massivo di voti da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi che permettano l’invio massivo automatizzato di voti”. come riporta Davide Maggio. C’è, dunque, il fermo desiderio di modificare profondamente l’approccio al voto da parte della Rete. Un impegno che è stato chiesto a gran voce negli ultimi mesi, proprio per quanto accaduto al GF.

The Couple è in partenza lunedì 7 aprile: l’attesa è praticamente giunta al termine. A presentare il reality è stata la conduttrice stessa, il cui ritorno in prima serata è super atteso. “Le coppie verranno insieme e dovranno superare sfide e prove di ogni genere. Non si tratterà però soltanto di prove fisiche. Serviranno astuzia, strategia e soprattutto fiducia reciproca. Alla fine vincerà soltanto una coppia”. Il montepremi è stato fissato a 1 milione di euro, una cifra praticamente record.

Al momento non si conosce ancora al completo il cast ufficiale, ma si parla delle coppie composte da Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Thais Wiggers ed Elena Barolo. Dovrebbero esserci anche Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. E si è aggiunta un’indiscrezione su Antonino Spinalbese: non ci resta che attendere per scoprire tutto.