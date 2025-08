Temptation Island 2025, Lucia in gran segreto con un altro tentatore dopo lo scontro con Rosario

Dopo la fine di Temptation Island 2025 spuntano nuove rivelazioni su Lucia, la fidanzata dello show infatti avrebbe incontrato in gran segreto un altro tentatore dopo il single Andrea. Una scoperta, quest’ultima, che Rosario, fidanzato della giovane, aveva fatto durante la puntata registrata un mese dopo il termine della trasmissione e i falò di confronto.

Lucia con un tentatore dopo Temptation Island 2025

A svelarlo è Lorenzo Pugnaloni che su Instagram ha pubblicato alcune foto che ritraggono Lucia insieme a Francesco Farina. Il tentatore era diventato famoso a Temptation Island 2025 per essersi avvicinato molto a Valentina, fidanzata di Antonio. Il single l’aveva infatti invitata a vedere il Napoli nella Tribuna Posillipo, scatenando le ire di Antonio che aveva provato a raggiungere correndo il villaggio delle fidanzate per un confronto.

Prima di Francesco Farina, Lucia si era incontrata di nascosto dal fidanzato Rosario con il tentatore Andrea Marinelli. A svelarlo era stato proprio il single, regalando al pubblico un grande colpo di scena nel corso della puntata Temptation Island 2025 un mese dopo.

Cosa è successo fra Lucia e Rosario a Temptation Island 2025

Rosario e Lucia si erano presentati di fronte a Filippo Bisciglia dopo un falò di confronto in cui avevano deciso di abbandonare insieme il programma e iniziare una convivenza. Lucia però aveva raccontato di non essere andata subito a vivere a casa di Rosario per via della gelosia del ragazzo, nata proprio dopo la trasmissione, e della sua scarsa fiducia. Mentre i due rivelavano di aver litigato spesso, Bisciglia aveva annunciato di avere un video per Rosario. Un messaggio in cui il single Andrea aveva raccontato di essersi visto con Lucia lontano dalle telecamere e in segreto.

“Con Lucia nel villaggio si era creata una forte complicità ma il suo intento era solo quello di far ingelosire Rosario – aveva detto Andrea -. Subito dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale. Inizialmente mi sono fidato di lei, poi ho capito che non ci sarebbe stato nulla, perché non voglio entrare in un gioco creato da lei. Non voglio far parte di questo vortice di bugie. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro”.

Una verità all’inizio negato, poi confermata da Lucia. “Quello che dice Andrea è vero. Mi assumo la responsabilità di non averlo detto a Rosario – aveva rivelato -. C’è stato un momento difficile, con tante discussioni, e mi sono sentita di scrivergli. Da lì abbiamo iniziato a sentirci. Gli ho spiegato che avevo dei ripensamenti e ho trovato in lui una persona pronta ad ascoltarmi. Mi sono fidata, l’ho raggiunto in un posto neutro per confrontarci lontano dalle telecamere”.

Una confessione che aveva inevitabilmente messo fine alla storia d’amore fra Rosario e Lucia. Dopo le confessioni del tentatore Andrea infatti sembra che Rosario abbia scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con Lucia, ribaltando completamente la decisione presa durante il falò di confronto avvenuto nella trasmissione.