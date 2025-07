Chi è Francesco Farina, il tentatore di Temptation Island 2025 che ha conquistato Valentina

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesco Farina è il tentatore di Valentina a Temptation Island 2025. Ex corteggiatore di Uomini e Donne e appassionato di calcio, ha scatenato la reazione fortissima di Antonio, fidanzato della concorrente, dopo alcune dichiarazioni e per via della forte vicinanza con Valentina.

Chi è Francesco Farina, tentatore di Temptation Island 2025

24 anni e un passato a Uomini e Donne come corteggiatore, Francesco Farina è fra i tentatori più apprezzati di Temptation Island 2025. Il giovane si è fatto notare per via del suo rapporto con Valentina, fidanzata di Antonio. Originario di Caserta, a Witty Tv, Francesco ha rivelato di essere laureato in Scienze Motorie.

Ama lo sport, ma anche la musica, tanto che spesso si esibisce come dj. “Dove mi vedo tra 10 anni? Spero di stare con una donna che mi faccia stare bene, con qualche figlio”, ha spiegato. Nel frattempo ha raggiunto la notorietà grazie al programma condotto da Filippo Bisciglia, mentre in passato era apparso a Uomini e Donne per corteggiare la tronista Martina de Iaonnan, ma la conoscenza era durata poco.

Francesco Farina fra Antonio e Valentina a Temptation Island 2025

A Temptation Island 2025, Francesco Farina si è fatto notare dal pubblico grazie alla vicinanza con Valentina, fidanzata di Antonio. I due hanno scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per mettere alla prova il loro amore. Valentina infatti non si fida di Antonio dopo aver scoperto che all’inizio della loro relazione lui aveva anche un’altra storia parallela.

Nel villaggio delle fidanzate, la ragazza ha trovato una grande intesa con Francesco e il suo comportamento ha fatto infuriare moltissimo Antonio. Nel corso dell’ultima puntata dello show Antonio ha provato a raggiungere il villaggio in cui si trovava la sua compagna dopo aver visto alcuni video in cui il tentatore la invitava allo stadio nella tribuna Posillipo.

“Non devo sempre elemosinare attenzioni, non mi ha mai portato la colazione a letto, mi rinfaccia sempre le cose – ha raccontato Valentina, lamentandosi per il comportamento del fidanzato -. Ho saputo che nelle altre relazioni non era così, era premuroso. Tutta la mia famiglia mi ha detto lascialo, è la tua occasione”

Valentina è poi tornata a parlare della scelta di Antonio di scrivere ad altre ragazze. “Lui scrive ad altre per perdere tempo. Ma con lui io sto a cento, però poi ci ricade sempre, lo rifà. Sto iniziando a capire, io mi aspetto qualcosa che non arriverà mai, il rispetto”, ha svelato. A quel punto il tentatore le ha fatto una proposta: “Facciamo una cosa, quando riparte il campionato del Napoli, ci andiamo a vedere una partita, ti porto in tribuna Posillipo”.

La proposta di Francesco ha mandato su tutte le furie Antonio che ha iniziato a inveire contro il tentatore. “Io stasera me ne vado, non esiste proprio. A me questo programma mi fa prendere il cuore. Mi rifiuto di vedere – ha detto -. Ti porto in tribuna Posillipo? Ma io me la vivo la partita, mica me la faccio raccontare. Io sono più uomo di te. Ma se questo programma mi deve prendere il cuore e devo morire qua dentro, io me ne vado stasera”.