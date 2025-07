Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia racconta per la prima volta l’incidente della barca

Filippo Bisciglia parla per la prima volta dell'incidente della barca avvenuto a Temptation Island 2025 (che non vedremo in tv).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 e sono tantissime le indiscrezioni e le rivelazioni sulla trasmissione. Molte arrivano da Filippo Bisciglia che ormai da anni conduce il programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie. L’ultima rivelazione riguarda l’incidente accaduto di fronte alla spiaggia in cui vedremo sbarcare i concorrenti.

L’incidente della barca a Temptation Island 2025

Come anticipato qualche tempo fa, l’incidente della barca a Temptation Island 2025 – che aveva fatto tanto discutere – non andrà in onda per volere di Maria De Filippi. Scopriamo però qualcosa di più su quanto accaduto grazie alle rivelazioni di Filippo Bisciglia. Il conduttore ha chiarito la dinamica dell’incidente, svelando per la prima volta cosa si sarebbe verificato.

“Non è successo niente e nessuno si è fatto male – ha chiarito Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni -. Un inizio frizzante, sicuramente porterà fortuna”. Il presentatore ha spiegato di aver assistito all’incidente da lontano, specificando che le coppie, al momento dell’affondamento, erano già scese dalla barca per raggiungere la spiaggia. “Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto – ha confidato -. Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato”.

Le anticipazioni di Temptation Island 2025

Se l’incidente della barca non andrà in onda, come già svelato, dal 3 luglio 2025 i telespettatori potranno scoprire intrighi e amori delle nuove coppie dello show. I colpi di scena, stando alle prime anticipazioni, non mancheranno. “A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa”, ha rivelato Bisciglia.

Sono sette, come ben sappiamo, le coppie che parteciperanno al programma, sbarcando in Calabria, dove si è trasferito il programma dopo ben undici stagioni girate in Sardegna. Alessio e Sonia M., entrambi avvocati, hanno 11 anni i differenza e vogliono scoprire se si amano ancora.

Simone e Sonia B stanno vivendo un periodo di crisi, tanto che lei si è lasciata andare alle lacrime mentre girava il video di presentazione. Valentina e Antonio sono a Temptation Island 2025 per mettere alla prova la sincerità di lui dopo che è stato contemporaneamente con due donne, creando delle relazioni parallele.

Troviamo poi Maria Concetta e Angelo che hanno svelato la tecnica dello scotch usata da lei per tenere sotto controllo il fidanzato quando non dorme a casa sua. Ci saranno poi Valerio e Sarah e Rosario e Lucia.

L’ultima coppia è quella formata da Marco e Denise, reduci da un tradimento di lui che ha spinto la ragazza a scrivere alla trasmissione per mettere alla prova il loro legame.

“Temptation Island funziona perché le persone rivedono nelle coppie quello che stanno vivendo, hanno vissuto e purtroppo potrebbero vivere!”, ha svelato Bisciglia. E sul cambio di location il conduttore ha assicurato che l’atmosfera delle scorse edizioni non cambierà, nonostante il villaggio di Temptation Island 2025 sia in Calabria. “Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime undici edizioni, quest’anno l’impatto con il cambio location è stato differente ma sempre positivo”, ha detto.