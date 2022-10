“Tale e Quale Show”: Alessandra Mussolini imita Sophia Loren. E divide il pubblico

Fonte: ANSA “Tale e Quale Show 2022”, Carlo Conti svela il cast ufficiale

La scorsa puntata di Tale e Quale Show ha visto il cast al completo: si era infatti ipotizzata l’assenza di Alessandra Mussolini, che in settimana aveva annunciato di non sentirsi pronta ad imitare sua zia Sophia Loren. Eppure, all’ultimo momento ha deciso di salire sul palco ed esibirsi, incoraggiata proprio dalla grande attrice. Ma il pubblico si è diviso sulla sua performance.

Alessandra Mussolini imita Sophia Loren

“Un conto è ballare, come avevo fatto in passato. Un altro conto è farlo con la parrucca, il viso, la trasformazione e la voce. È qualcosa che non mi sento di fare e ne ho già parlato con mia madre” – aveva rivelato Alessandra Mussolini qualche giorno fa, interrompendo le prove della sua esibizione. La concorrente, una delle stelle di questa edizione di Tale e Quale Show, era stata infatti chiamata ad imitare Sophia Loren, la grande diva italiana. Tra le due c’è un rapporto di parentela, e non solo: da sempre sono profondamente legate, tanto che la Mussolini aveva spiegato di non sentirsi a proprio agio all’idea di una performance del genere.

Eppure, durante la settimana è successo qualcosa che le ha fatto cambiare idea. Nonostante l’iniziale rifiuto, Alessandra Mussolini ha infine portato in scena un’esibizione convincente: travestita da Sophia Loren, ha cantato Tu vuò fa l’americano e ha ottenuto una standing ovation dal pubblico in studio. A quanto pare, fondamentale è stato proprio l’intervento di sua zia, la grandissima attrice. Carlo Conti, al termine della performance, ha infatti mandato in onda uno stralcio della conversazione telefonica intervenuta tra le due, che lascia intendere il motivo per cui la concorrente ha fatto un passo indietro rispetto alla sua decisione iniziale.

“Amore mio, per forza lo devi fare. Io sono felice che ti hanno dato questa cosa, era ora che la facessi” – ha affermato la Loren durante la chiacchierata con sua nipote, riuscendo infine a farle superare le sue titubanze e a convincerla. Il risultato? Un concentrato di energia che sul palco ha lasciato tutti senza fiato, ma le critiche non sono certo mancate. A partire dalla giuria sino ad arrivare al pubblico a casa, c’è chi non ha particolarmente apprezzato lo sforzo della Mussolini e si è scagliato contro la sua decisione di imitare Sophia Loren.

Alessandra Mussolini, le critiche per la sua imitazione

Se Giorgio Panariello e Loretta Goggi hanno ammirato il suo coraggio dandole un giudizio molto positivo, Cristiano Malgioglio non si è mostrato così entusiasta dalla performance di Alessandra Mussolini: “Io amo Sophia alla follia, ma se non l’avessi fatta questa esibizione ci avresti fatto un regalo” – ha spiegato, commentando l’imitazione appena portata in scena. Chi si è davvero diviso è stato però il pubblico a casa, come dimostrano le reazioni social al termine della puntata. E no, nella maggior parte dei casi non si è trattato di un giudizio “tecnico”, sulla qualità dell’esibizione.

Molti utenti hanno infatti ritenuto l’iniziale ritrosia della Mussolini solamente una messa in scena per far parlare di sé, per essere al centro dell’attenzione durante tutta la settimana. Secondo alcuni commenti, la concorrente avrebbe saputo sin dall’inizio che si sarebbe comunque esibita imitando Sophia Loren, ma ne avrebbe approfittato per movimentare un po’ le acque. Insomma, sarebbe stato tutto un siparietto che in molti non hanno apprezzato, considerandolo quasi una presa in giro. Di certo, Alessandra ha saputo sorprendere tutti e ora si dovrà preparare per una sfida incredibile: per la prossima puntata dovrà diventare nientemeno che Sabrina Salerno e Jo Squillo.