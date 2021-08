Tale e Quale Show, arriva Malgioglio al posto di un giudice storico

editato in: da

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

A Tale e Quale Show arriva Cristiano Malgioglio al posto di un giudice storico. Ad annunciarlo è stato proprio Carlo Conti che su Instagram ha rivelato il cast della trasmissione, svelando sia i concorrenti che la giuria. Il programma Rai tornerà in onda dal prossimo 17 settembre con tante novità, trasformazioni e canzoni memorabili.

Il conduttore ha ufficializzato i tre nomi della giuria. A giudicare le esibizioni ci saranno Giorgio Panariello e Loretta Goggi, affiancati da Cristiano Malgioglio che sostituirà Vincenzo Salemme, fra i giurati per tre edizioni. Il cast di concorrenti si preannuncia molto interessante. Fra i protagonisti di Tale e Quale Show infatti ci saranno sia personaggi del mondo del web che cantanti o gruppi vocali.

A sfidarsi saranno Ciro Priello dei The Jackal, già vincitore di LOL – Chi ride è fuori, e Pierpaolo Pretelli, reduce dal grande successo del GF Vip, autore di una hit estiva e fidanzato di Giulia Salemi. Ci saranno anche Stefania Orlando e Alba Parietti, i gemelli Guidonia, Federica Nargi e Biagio Izzo. Nel cast di Tale e Quale Show figurano inoltre Francesca Alotta, Dennis Fantina, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, e Deborah Johnson. L’ultimo concorrente annunciato è l’attore Simone Montedoro, volto storico di Don Matteo.

Come confermato dallo stesso Carlo Conti, i partecipanti a Tale e Quale Show saranno in tutto dodici. L’ultimo verrà svelato nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione. La decima edizione del programma tornerà a settembre e inaugurerà la stagione televisiva con un appuntamento fisso il venerdì. Non solo Tale e Quale Show, mentre l’estate continua i big della tv stanno organizzando il ritorno di tanti programmi di successo.

Milly Carlucci è al lavoro per creare il cast di Ballando con le Stelle dopo l’addio di Raimondo Todaro e l’ipotesi di un ingresso nello show di Marcell Jacobs, mentre Maria De Filippi starebbe ancora delineando la squadra per la nuova edizione di Amici. Se Arisa e Anna Pettinelli probabilmente non ci saranno, sembra confermata la presenza di Lorella Cuccarini che potrebbe passare alla sezione canto per lasciare spazio proprio a Todaro, scelto come insegnante di danza.