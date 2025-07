IPA Carlo Conti sta valutando tanti nomi, a breve il cast ufficiale

Carlo Conti annuncerà tra non molto il cast ufficiale e definitivo di Tale e Quale Show. Gli appassionati del programma non vedono l’ora ed è ormai soltanto questione di pochi giorni. Generalmente, infatti, il celebre conduttore annuncia i nomi nuovi con un post social a metà luglio.

Chi è Sabina Stilo

Uno dei nomi che circolano con grande intensità per il gruppo degli “imitatori” è quello di Sabina Stilo. Si tratta di una showgirl e conduttrice, la cui carriera ha avuto inizio negli anni ’80 al Festival di Castrocaro.

Svariati i programmi cui ha preso parte, da La Sai L’Ultima al Lotto alle Otto. Il suo nome è stato avanzato da Giuseppe Candela su Dagospia. Fattasi un nome negli anni ’90, ha lavorato con costanza nella prima parte dei Duemila e oggi sogna un grande ritorno.

IPA

Ha sostenuto il provino e spera d’essere riuscita a convincere Carlo Conti. Di lei sappiamo che è sposata con Massimiliano Maselli, esponente di Fratelli d’Italia e politico di rilievo nella Regione Lazio.

Chi è Mavi

Da una showgirl a una cantante, Mavi, per quanto non celebre su scala nazionale. Tale e Quale Show, che tornerà in onda il venerdì sera a partire da settembre 2025, potrebbe però divenire per lei un nuovo trampolino, dopo Made in Sud.

È una pupilla di Nino D’Angelo, che crede molto nelle doti di questa cantante neomelodica, che nel 2012 aveva anche tentato la via di Amici, senza successo. Un nome citato da Gabriele Parpiglia, che crede fermamente possa trattarsi di una strada quasi certa per Conti: “Ha superato brillantemente tutti i provini”.

Chi è Jonathan Kashanian

Il terzo nome è stato citato da Deianira Marzano, che ritiene probabile la presenza di Jonathan Kashanian. C’è di certo una porzione di pubblico che non sa chi sia ma, del resto, si tratta della stessa fascia demografica che non guarda Tale e Quale Show.

L’ex del Grande Fratello ha lottato per restare un personaggio televisivo, anche se la fine del regno di Barbara D’Urso a Mediaset, con conseguente rinnovamento generale, ha rappresentato un duro colpo.

IPA

Di lui si sa che ha sostenuto il provino e nient’altro. Dubitando delle sue doti canore, potrebbe essere un nome da aggiungere al cast per fare spettacolo. Dovesse entrare, potrebbe facilmente divenire bersaglio delle critiche di alcuni giudici (qualcuno ha detto Malgioglio?).

Il dubbio Patrizia Pellegrino

Nel gioco delle anticipazioni, trova spazio anche Patrizia Pellegrino. Chi può dire se anche quest’anno abbia tentato o meno di entrare a far parte del cast. Per svariati anni ha provato a convincere Carlo Conti, senza successo.

Nel 2022 aveva mostrato tutta la sua caparbietà, spiegando d’essere stata scartata ma di non voler demordere: “Ritenterò!”. Aveva però detto d’aver ricevuto i complimenti di tutti. Ora, considerando l’esperienza con Ne Vedremo Delle Belle, non è da escludere che le venga concesso uno slot.