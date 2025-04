Tale e Quale Show, Carlo Conti vuole una concorrente dell’ultimo GF: “Accordo vicinissimo”

Fonte: IPA Carlo Conti

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi ma, a sorpresa, è un’altra concorrente ad aver catturato l’attenzione di uno dei “signori” della televisione italiana. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Zeudi Di Palma avrebbe colpito molto Carlo Conti, che la vorrebbe nella nuova edizione di Tale e Quale Show.

Carlo Conti, per Tale e Quale vuole Zeudi Di Palma

Archiviato il flop di Ne vedremo delle belle, Carlo Conti guarda con fiducia alla prossima edizione di uno dei suoi programmi di maggior successo: Tale e Quale Show. Nonostante manchino molti mesi al ritorno in tv del talent di Rai1, il popolare conduttore avrebbe già identificato una possibile concorrente tra i finalisti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Non si tratterebbe, ad ogni modo, della vincitrice Jessica Morlacchi: a conquistare Carlo sarebbe stata invece la quinta classificata Zeudi Di Palma.

L’ex Miss Italia è stata senza dubbio tra le protagoniste assolute del reality, in cui si è distinta per ironia e vivacità. Qualità che avrebbero immediatamente destato l’attenzione di Carlo, che la vorrebbe nella sua scuderia. A rivelarlo, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sui suoi social ha scritto: “Avete nostalgia di Zeudi? Presto potrete rivederla a Tale e Quale Show. È in corso una trattativa serratissima! Non chiedetele nulla perché non potrà dire niente! Al massimo smentirà ma la realtà è questa! È vicina ad un accordo!”.

Insomma, per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma la fonte appare piuttosto attendibile. E chissà che, tra un provino e l’altro, non approdi in Rai anche qualche altro reduce dal talent di Alfonso Signorini.

Chi è Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma è nota al grande pubblico per essere stata eletta Miss Italia nel 2021. Nata a Napoli il 2 novembre 2011, è cresciuta nel difficile quartiere di Scampia. La ragazza, che oltre a lavorare come modella è laureata in Sociologia, ha un rapporto molto speciale con sua madre Maria Rosaria: “Lei ci ha cresciuti da sola con tante difficoltà; quando avevo 10 anni ha perso il lavoro ed è anche morta mia nonna che ci aiutava. Ha fatto mille lavori, anche i più umili. È stato molto difficile. È il mio idolo” ha raccontato.

Nonostante sia single, all’interno della casa del Grande Fratello Zeudi è stata molto corteggiata: proprio nel corso del reality, la modella ha dichiarato la sua bisessualità. “È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020, quattro anni fa. Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out. Lui non accettava questa cosa, era molto geloso in generale e le cose non funzionavano benissimo. Però quando gli ho detto “A me piacciono anche le donne” non l’ha accettato. Diciamo che a quel punto ci siamo lasciati a vicenda”.

Tra le sue esperienze professionali precedenti, si ricorda invece la partecipazione alla trasmissione Big Show condotta da Enrico Papi. Un’esperienza non proprio fortunata, che, complice la possibile partecipazione a Tale e Quale, Zeudi potrà presto definitivamente archiviare.