“Striscia”, nuovo Tapiro per Ilary Blasi. E la verità sulla crisi con Totti

Isola dei Famosi 2022, i look di Ilary, tra trasparenze e dettagli nude

Striscia la Notizia ha consegnato (di nuovo) il Tapiro d’Oro a Ilary Blasi. Ebbene sì, sono passati poco più di cinque mesi dall’ultima incursione di Valerio Staffelli nella vita della conduttrice che ecco per lei il settimo premio, stavolta dovuto alla sua presenza all’Isola dei Famosi 2022.

Ilary, che ci fa sognare a ogni puntata con i suoi look stratosferici, non è soltanto una “reginetta” di stile e bellezza, ma anche una fucina di esilaranti gaffe che non passano di certo inosservate agli occhi (e alle orecchie) del pubblico. Un Tapiro meritatissimo, dunque, ma anche l’occasione per dire la verità sulla crisi con il marito Francesco Totti.

“Striscia la Notizia” consegna il settimo Tapiro a Ilary Blasi

Dovevamo aspettarcelo, prima o poi, questo settimo Tapiro d’Oro a Ilary Blasi. E il momento è giunto infine, nella puntata di Striscia la Notizia in onda mercoledì 25 maggio 2022 su Canale 5. La conduttrice non si è smentita neanche in questa edizione dell’Isola dei Famosi, che volgerà al termine a fine giugno dopo il prolungamento annunciato dalla rete e, tra un look mozzafiato e un primo piano da sogno (ringraziando il regista Roberto Cenci), non si è mai risparmiata.

Gaffe e strafalcioni sono all’ordine del giorno per Ilary Blasi ed è per questo motivo che Valerio Staffelli l’ha raggiunta (di nuovo) per consegnarle la storica statuetta del TG satirico. Ilary è un vulcano di energia e, quando si accende la lucina rossa delle telecamere, si mostra al pubblico come farebbe una qualunque ragazza della porta accanto: ride di gusto, si diverte a stuzzicare i concorrenti e gli opinionisti (perfino i parenti dei naufraghi presenti in studio) e fa delle figuracce (come l’ultima caduta dallo sgabello) che ci dimostrano soltanto una cosa: non ha mai smesso di essere sé stessa, nonostante i tanti anni di carriera e successi.

“Questo premio rappresenta un po’ tutte le gaffe di questa edizione, ma punto ad avere ancora tanti altri Tapiri“, ha affermato la Blasi ai microfoni di Valerio Staffelli con la sua consueta autoironia. Ma anche con la consapevolezza di essere davvero “una di noi”.

Ilary Blasi a “Striscia”, la verità sulla crisi con Totti

Si parla continuamente di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022, ma c’è un altro argomento che è stato per settimane sulla bocca di tutti: la crisi con Francesco Totti. La coppia si è conosciuta quando lei era una giovanissima ex Letterina di Passaparola e lui il capitano (anzi, il “re”) della Roma, nonché campione della Nazionale Italiana di Calcio. Da quel momento non si sono mai più lasciati e hanno costruito insieme una splendida famiglia, coronando il loro sogno d’amore con la nascita dei figli Cristian, Chanel e Isabel.

Ma si sa, il gossip è dietro l’angolo quando si è così celebri e ci vuole veramente poco per scatenare rumors, spesso del tutto infondati. Ilary ne aveva parlato di recente sia a Belve che a Verissimo, ma ovviamente Staffelli non ha resistito alla tentazione di chiederle delucidazioni in merito alla crisi con Totti. “Era chiacchiericcio, è tutto a posto”, ha detto la conduttrice. Sperando che queste parole mettano definitivamente un punto alle voci.