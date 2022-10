Striscia la Notizia, il “finto” Totti smentisce i tradimenti: “Ilary ha detto una bugia”

Fonte: Ansa Il "finto" Francesco Totti smentisce i tradimenti a Ilary Blasi

Emergono nuovi dettagli sulla discussa rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma questa volta è frutto della satira televisiva. Un nuovo capitolo della loro tormentata vicenda sentimentale parlerebbe infatti di presunti tradimenti, perpetrati l’uno ai danni dell’altra. Il “finto” Totti, nella puntata di Striscia la Notizia di questa sera, nega infatti di aver tradito l’ex moglie: “È una bugia. Non ho mai avuto altre”. E, a seguire, elenca una serie di nomi da donna, giocando sull’ironia che da sempre contraddistingue il tg satirico ideato da Antonio Ricci.

Il “finto” Francesco Totti smentisce i tradimenti: “Non ho mai avuto altre”

Era metà luglio quando Francesco Totti e Ilary Blasi annunciarono la separazione attraverso una comunicazione ufficiale, dopo quasi 20 anni d’amore. Ora, a distanza di tre mesi, l’ex coppia d’oro ha ufficialmente preso strade separate: l’ex Capitano della Roma è felicemente fidanzato con la nuova compagna Noemi Bocchi, mentre alla conduttrice Mediaset è stato accostato il presunto flirt con il personal trainer Cristiano Iovino, sebbene al momento siano solo indizi e indiscrezioni da cronaca rosa a parlare.

Tuttavia quello che emerge dalla rottura tra Totti e la Blasi è una serie di scottanti retroscena, come quelli secondo cui la coppia si sarebbe reciprocamente tradita. Lo stesso ex calciatore ne aveva parlato in quella chiacchieratissima intervista al Corriere della Sera. Ora però ad intervenire è il suo imitatore che, a Striscia la Notizia, in questi giorni sta raccontando in chiave ironica il divorzio più discusso dell’anno. Nella puntata che va in onda questa sera, infatti, il “finto” Pupone smentisce di aver tradito l’ex moglie. Non ci sta a passare per traditore e, per questo motivo, vuole fare chiarezza.

“Ilary ha detto che l’ho tradita tante volte: è una bugia” la smentita del “finto” Francesco Totti. L’imitatore, a seguire, utilizza l’arma dell’ironia: “Non ho mai avuto altre, ve lo può confermare anche Claudia, Simona, Carlotta, Paola, Margherita, Samanta, Lucrezia, la zia di Lucrezia…“.

Francesco Totti e Ilary Blasi: una separazione difficile

Tradimenti ma non solo: dietro la chiacchierata rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi si celerebbe anche altro. Ne aveva parlato l’ex Capitano al Corriere della Sera, in un’intervista in cui ha fatto riferimento a molteplici cause che hanno portato alla rottura dell’incantesimo amoroso. Come una crisi vissuta durante il lock-down, che avrebbe irrigidito i loro rapporti in casa, sino alla mancanza di supporto e affetto da parte della conduttrice quando il Pupone ha perso l’adorato papà.

Ora i due ex coniugi si preparano ad affrontare la separazione nell’aula di un tribunale, non avendo raggiunto alcun accordo sul mantenimento dei figli e sulla divisione del loro patrimonio. In queste settimane si è parlato spesso dei loro difficili rapporti, segnati da ripicche reciproche: prima Ilary Blasi che sottrae i preziosi Rolex di lui dalla cassetta di sicurezza in banca, poi Totti che le ruba le preziose scarpe e borse firmate. La strada per una separazione pacifica e consensuale è distante: tra i due gli attriti si fanno ogni giorno più preoccupanti e in tribunale, salvo improbabili ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà guerra aperta.