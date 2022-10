“Ilary Blasi rivuole indietro le sue scarpe”: nuove accuse contro Totti (che merita un Tapiro)

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

La battaglia tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non cessare, soprattutto in vista della prima udienza in tribunale che si terrà a breve per via delle preziose collezioni della conduttrice sparite nel nulla dopo l’affaire Rolex, e che lei chiede le vengano restituite: nel frattempo, arrivano le nuove accuse nei confronti dell’ex calciatore, che conquista anche un Tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia.

Le nuove accuse contro Totti: la richiesta di Ilary

Per quanto inizialmente si fosse sperato che tra Ilary Blasi e Francesco Totti si potesse risolvere tutto in modo amichevole e senza la presenza di tribunali, la realtà è tutt’altra cosa e l’aria che tira tra i due ex coniugi non è delle migliori e sembra peggiorare sempre di più tra ripicche e accuse continue.

E proprio venerdì 14 ottobre 2022 ci sarà l’udienza fissata per discutere delle collezioni della conduttrice che sembrano sparite nel nulla. Dopo l’affaire Rolex, in cui Francesco Totti ha accusato l’ex moglie di esserne entrata in possesso in modo illecito, l’ex calciatore aveva dichiarato di averle nascosto delle borse, nella speranza di uno scambio che (però) non è avvenuto.

Ora, però, le cose si sono fatte più serie perché la conduttrice pretende che le vengano restituiti i suoi oggetti personali di grande valore: stiamo parlando non solo di borse costose, ma anche di scarpe (circa 100 paia, da ciò che riporta il Corriere) che arrivano ad un costo anche di 4000 euro, e di oggetti preziosi. Una cabina armadio quasi interamente vuota, secondo quanto riportato dal Messaggero: tra le varie scarpe, anche sandali firmati Chanel o Jimmy Choo.

Attraverso quest’azione, che qualcuno potrebbe definire come semplice dispetto tra ex, c’è sicuramente l’intenzione di Totti di riavere indietro i suoi amati orologi, ma tutto ciò che è stato ottenuto finora sono un’udienza in Tribunale e un Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia.

Perché Totti ha preso il Tapiro d’Oro

Dopo il recente Tapiro a Flavia Vento per l’ormai famosa storia della liaison con il Pupone, anche Francesco Totti ne ha ricevuto uno da parte di Striscia la Notizia, e il momento andrà in onda nella puntata del Tg satirico di mercoledì 12 ottobre 2022 su Canale 5 (ore 20:35).

“Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo”, lo provoca così Valerio Staffelli, riferendosi al Tapiro appena consegnato e considerando la storia degli orologi spariti.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

“Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi“, continua l’inviato di Striscia la Notizia, ricevendo come risposta un semplicissimo “Dici? Vediamo…”, che non lascia trasparire granché. Dopotutto, anche alla domanda su cosa gli dia più fastidio tra le prese in giro dei laziali o i post social di Ilary Blasi (che lo ha recentemente provocato su Instagram), l’ex capitano della Roma non lascia dubbi: “Non guardo niente, né degli uni né degli altri. Sto sopra le parti”.

Insomma, davanti alle telecamere Francesco Totti preferisce non esporsi troppo, nonostante le sue dichiarazioni non siano state affatto di poco valore. Dopotutto, stando alle ultime indiscrezioni, per ora l’ex calciatore sembra proprio stia pensando di cambiare vita e di trasferirsi dalla sua Noemi Bocchi.