Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi

Fonte: IPA Flavio Insinna

Striscia la Notizia non si ferma: il Tg satirico di Antonio Ricci sta continuando a fare chiarezza sui meccanismi e sulle dinamiche di Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Ascolti record, vincite stratosferiche agli inizi della stagione televisiva 2024, per poi assestarsi a una media di 30mila euro circa a puntata. E poi c’è la questione dei numeri fortunati, su cui si è tornati nella puntata del 12 maggio, filo conduttore che permetterebbe agli autori di “pilotare” ogni puntata.

Striscia la Notizia, il fuorionda con la confessione di Flavio Insinna

Il tema? L’aleatorietà di Affari Tuoi. Sono proprio gli spettatori a chiedere maggiore chiarezza su Affari Tuoi a Striscia la Notizia: a riguardo, Stefano De Martino, il conduttore attuale del game show di Rai1, che con lui ha raggiunto record straordinari, aveva detto che fare indagini è il lavoro alla base del format di Striscia. Ma tra tutti i conduttori che hanno preso in mano le redini di Affari Tuoi, nella puntata di ieri si è parlato della “confessione” di Flavio Insinna.

Un fuorionda ormai celebre, che “mostra quello che succede quando i piani autorali per pilotare la puntata non vanno come previsto”, ha specificato Striscia. Il caso risale al 7 febbraio 2015, quando una concorrente valdostana è stata sorteggiata per partecipare alla serata speciale di Affari Tuoi dopo aver portato a casa solo 50 euro durante la sua prima volta, risalente al 4 dicembre 2013. All’epoca aveva detto di avere un numero preferito: il 4.

Lo speciale del 2015 sarebbe stato nuovamente spettacolarizzato dagli autori “usando” il numero 4, a dir poco fortunato: il pacco conteneva infatti 500.000 euro. Aperto prima della fine del gioco, i piani sono andati in fumo: “Qui si scatena l’ira di Insinna, perché lui e gli autori speravano di portare fino alla fine i pacchi fortunati dei concorrenti, nei quali avevano inserito i premi ricchi“. Un fuorionda, dunque, che andrebbe contro la cosiddetta aleatorietà su cui si basa Affari Tuoi.

Le parole di Antonio Ricci su Stefano De Martino

Quello di Striscia la Notizia non è un attacco: è stato Antonio Ricci, papà del Tg satirico, a spiegare il motivo: “Non è vero che io attacco Affari Tuoi per togliere pubblico a Stefano De Martino. Noi di Striscia la Notizia facciamo solo il nostro lavoro e quello che abbiamo tirato fuori con i nostri servizi sono tutte le cose che non ci piacciono di quella trasmissione”. Già in passato aveva spiegato che, nel momento in cui attacca una trasmissione “dirimpettaia”, non fa altro che alimentarne la pubblicità, concludendo con una frecciata: “Stefano De Martino dovrebbe ringraziarmi”.

Al momento, sui meccanismi di Affari Tuoi, si è espresso solo il Dottore, ovvero Pasquale Romano, che ha ribadito e confermato l’assoluta aleatorietà del gioco, smentendo qualsiasi meccanismo controverso. Le indagini di Striscia, pertanto, non si fermeranno: anzi, è intervenuto anche il Codacons in merito, presentando un esposto ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma sulla presunta “dubbia condotta”, citando appunto il lavoro portato avanti dal Tg satirico con l’inviata Rajae Bezzaz.