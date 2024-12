Fonte: Ansa Stefano De Martino

È l’uomo del momento. Stefano De Martino sembra addirittura non rendersene conto – o si schernisce per strategia – ma di certo è il nome più importante che circola tra i corridoi di Rai1 e sul quale l’azienda ripone grandissime aspettative. Oggi si racconta in un quasi one man show al Teatro Politeama di Napoli dove si sente a casa e può finalmente parlare di successi e fallimenti nella stessa misura. Meglio stasera è un viaggio nel suo Io inedito, che comincia nelle prime difficoltà incontrate quando ha iniziato a fare il ballerino e culmina nei primi passi compiuti da giovane conduttore. E Affari Tuoi? Non è che un passaggio verso il futuro per il quale ha già tracciato un percorso da seguire.

Stefano De Martino, l’idea su Sanremo e l’omaggio a Napoli

La possibilità di vederlo al Festival di Sanremo non è mai stata così concreta. Il 2025 e il 2026 sono già affidati a Carlo Conti, ma il 2027 è ancora tutto da decidere. Sul palco del Teatro Ariston potrebbe portare un omaggio alla sua Napoli, che oggi riconosce come la città più bella del mondo, e che potrebbe essere la porta d’ingresso che lo introduce direttamente alla conduzione della kermesse canora in Riviera.

“A Sanremo c’è sempre stato un pizzico di Napoli”, ha dichiarato a La Repubblica, ed è da qui che potrebbe partire l’avventura più importante della sua carriera. Cosa ci sarà dopo Affari Tuoi? Chi può dirlo se non il destino che lo attende, ma di certo ha già le idee molto chiare: “La carriera di una persona si costruisce passo dopo passo, è per questo che mi concentro sul programma quotidiano che è molto impegnativo e vediamo cosa succederà in futuro”.

Del suo passato non rinnega nulla, nemmeno i primi passi mossi ad Amici di Maria De Filippi che sono stati il vero trampolino di lancio del suo percorso artistico. Ed è questa la parte più importante del suo spettacolo a teatro, una quattro giorni di tutto esaurito nella quale racconta proprio tutto, perfino dell’incidente in moto che portò alla luce la sua relazione con Belen Rodriguez, poi diventata la madre di suo figlio Santiago e successivamente sua moglie, oggi ex.

L’improvvisazione ad Affari Tuoi

Il programma di Rai1, che guida dopo l’addio di Amadeus alla Rai, è stato un banco di prova ma anche il palcoscenico in cui esibirsi idealmente ogni sera. “Non sono tutti lì per me, eh. Diciamo che il programma va bene e mi sono infilato in una barca già avviata. Ci ho messo tutto l’impegno del mondo…”, ha dichiarato Stefano De Martino, mentre attende di tornare al timone del suo Stasera tutto è possibile su Rai2, anche questo ereditato dal conduttore ravennate.

Il vero successo raggiunto è quello ottenuto sul palco del Politeama, che l’ha accolto come un figlio che ama tornare a casa per sentirsi al sicuro: “È il mio vero regalo di Natale, quando sono a teatro vengo a raccogliere dal vivo l’affetto che mi arriva virtualmente in tv. La vita mi ha insegnato che un giorno vali 10, un giorno 5 o 1, il teatro per me è balsamo dell’anima. Farlo a Napoli ancora di più. Esibirmi qui è sempre più emozionante, da adolescente qui ho visto i giganti dello spettacolo contemporaneo, al Politeama Massimo Ranieri o al Diana ho visto Vincenzo Salemme. Mi confronto con la mia esperienza da spettatore, quando ho scoperto il teatro, mi mette sotto pressione ma è una pressione positiva, per superarmi ogni sera”.