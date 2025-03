Fonte: IPA Bianca Guaccero

Stasera 18 marzo torna Stefano De Martino con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il popolare format che sta registrando un ottimo share. Nella puntata di oggi si prospettano momenti divertenti e non solo: il tema, infatti, è “la prima volta”. Come sempre, c’è la presenza del cast fisso e numerosi ospiti che si aggiungono: scopriamo tutte le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 18 marzo 2025

Settimo appuntamento per Stasera tutto è possibile, in onda martedì 18 marzo: il comedy show tratto dal format francese Vendredi, tout est permis va in onda dal 2015, prima con la conduzione di Amadeus e poi di Stefano De Martino. Nella puntata del 18 marzo possiamo ritrovare il cast fisso del programma, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina. La puntata è stata registrata come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli e il tema è molto interessante, ovvero “La prima volta”.

Tra gli ospiti attesi in studio abbiamo Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto e Maria Sole Pollio. Dal momento in cui questo programma non vede vincitori, la regola è solo una: divertirsi, proprio come una rimpatriata tra amici, ma in televisione. Tra i giochi potremo vedere Travel Step, Ma che bontà, Segui il labiale e La Stanza Inclinata. E poi la mascotte del programma, ormai immancabile, ovvero il Panda, che è animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro. Come sempre possiamo attenderci momenti di svago e di leggerezza, il programma giusto per staccare la spina in compagnia di uno dei conduttori più amati del momento e di ospiti d’eccezione.

Dove vedere Stasera tutto è possibile e a che ora va in onda

Giochi, ospiti, gag e comicità stellare: la settima puntata di Stasera tutto è possibile va in onda oggi 18 marzo 2025 a partire dalle ore 21,20 su Rai2. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

La data della puntata finale di Stasera tutto è possibile

Intanto, stando a quanto appreso da Fanpage, è sfumata la possibilità di vedere Stasera tutto è possibile su Rai1. La puntata finale del programma va in onda come di consueto su Rai2 l’8 aprile. Lo share di Step non è passato inosservato agli occhi della Rai, tanto che Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, aveva confermato l’intenzione di portare su Rai1 la finale. Ma a quanto pare, alla fine, si è scelto di rimanere sui binari e di non rischiare.

Tra l’altro, a Stasera tutto è possibile (proprio sì, è il caso di dirlo) De Martino avrebbe infatti deciso di invitare la sua ex Emma Marrone, con cui ormai ha un ottimo rapporto. A dare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela per Dagospia. “Dalle parti dell’Auditorium Rai di Napoli assicurano che Stefano De Martino per l’ultimo appuntamento stagionale in onda l’8 aprile ha deciso di invitare nientepopodimeno che Emma Marrone”. Si preannuncia così un ottimo epilogo per questa edizione di Step. Ma cosa accadrà il prossimo anno? De Martino tornerà ancora una volta alla conduzione? O avrà un ruolo di rilievo nella prima serata di Rai1? Chissà.