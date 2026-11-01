“È ovvio che tra loro sia rimasto qualcosa”: Simona Ventura interviene su Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Simona Ventura entra a gamba tesa sull'affaire Barbara D’Urso - Pasquale La Rocca e dice la sua sulla sintonia nata tra il ballerino e Ornella Muti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Simona Ventura

Ballando con le Stelle è ricominciato con un’altra stagione, presente come sempre il sabato sera su Rai 1, e già c’è una “telenovela” che intrattiene in questi giorni i telespettatori e tutti gli appassionati del programma di Milly Carlucci. Stiamo parlando ovviamente del rapporto/non-rapporto tra Barbara D’Urso (quest’anno giurata) e il ballerino Pasquale La Rocca.

Simona Ventura, che già durante lo show è protagonista con commenti ironici e taglienti, è intervenuta sulla questione al programma della sua collega di Tesoretto, Francesca Fialdini. E il suo intervento lo potremmo definire a gamba tesa, per rimanere in tema calcistico con lei che dell’argomento è veterana.

Simona Ventura: “È ovvio sia rimasto qualcosa tra loro”

A tirare fuori l’argomento è stata proprio Francesca Fialdini, che a Da noi… a ruota libera ha ripreso alcune dichiarazioni rilasciate da Pasquale La Rocca a Mara Venier poco prima, durante Domenica In. “Se lo diciamo noi sembra che lo facciamo apposta a stare li a zinzignare ma quando lo dice lui…”, butta lì sardonica. A quel punto Simona Ventura non si è fatta pregare e ha dato la sua personale lettura di quello che sta succedendo tra il ballerino e Barbara D’Urso.

“È ovvio che c’è rimasto qualcosa tra loro due”, ha detto spiegando poi perché, secondo lei, quel legame non possa essere semplicemente archiviato e basta. “Per Barbara l’anno scorso è stato un anno difficile e si è aggrappata a Pasquale, con cui ha fatto il suo percorso”.

Un rapporto nato quindi in un momento particolare e dentro un’esperienza intensa, che oggi inevitabilmente si porta dietro qualche strascico nel bene e nel male. Anche perché La Rocca, in questa nuova edizione, sta vivendo tutt’altro percorso.

E qui entra in gioco proprio Ornella Muti. Se con D’Urso c’era una complicità costruita passo dopo passo, con l’attrice sembra essersi creato qualcosa di molto diverso. “Sono intensi, quando ballano lo fanno in un modo incredibile” dice SuperSimo, che reputa i due una coppia magnetica, assolutamente una delle migliori.

La questione, del resto, è già diventata uno dei tormentoni di questa edizione e Francesca Fialdini riprende subito quel “non è che sei un po’ gelosetta?” imitando la collega con quello che ormai “è un altro modo di dire che è entrato nel nostro vocabolario”. Ma tanto Simona Ventura si diverte da matti e lo ammette: “Io adoro tutto ciò!”

L’amore (di tutti) per Ornella Muti

Il discorso scivola presto anche su Ornella Muti. Fialdini ha ricordato le parole affettuose usate dal ballerino per descrivere il rapporto con l’attrice: “Mi sono un po’ innamorato, non sentimentalmente ma provo un affetto profondo”.

E su questo Simona Ventura si è trovata completamente d’accordo. “Anche io sono un po’ innamorata di Ornella”, ha ammesso, raccontando di essere rimasta sorpresa dalla donna incontrata dietro le quinte.

L’immagine che aveva in mente era quella della grande diva, quasi irraggiungibile, insomma una che “se la tira”: “Ci aspettavamo una diva internazionale, una sorta di Greta Garbo”. Poi però, già alla prima serata, la realtà si è mostrata molto diversa. Ventura ha ricordato di averla trovata al trucco, agitata e alle prese con l’emozione del debutto.

Proprio questa fragilità l’ha colpita. “Questo percorso le fa molto bene”, ha osservato, convinta che l’esperienza a Ballando stia aiutando Ornella Muti a mostrare un lato più intimo e spontaneo.

Simona Ventura di nuovo a Ballando? “Hai visto mai”

La conduttrice la butta là, ma Francesca Fialdini raccoglie al volo la palla e avverte: “Attenta a dirlo così ad alta voce che se ti sente Milly…”. Però Simona Ventura, anche se ha ammesso che rifarebbe Ballando con le Stelle senza pensarci troppo, sul ritorno da concorrente ha frenato: “Sono passati tre anni, sono arrugginita”.

Una chiusura definitiva? Non proprio, perché subito dopo è arrivato un “Però hai visto mai” che lascia aperto più di uno spiraglio.