“Citofonare Rai Due”, Simona Ventura contro Heather Parisi: il retroscena

Fonte: IPA Simona Ventura contro Heather Parisi

Domenica 19 marzo è andata in onda una nuova puntata di Citofonare Rai Due. Il pubblico ha assistito come al solito alla rubrica di Valeria Graci in merito ai fatti più discussi degli ultimi giorni. Ciò l’ha portata a parlare di Heather Parisi, che nello studio di Belve è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario dopo l’intervista concessa a Francesca Fagnani.

SI è già parlato ampiamente della vicenda, con tanto di risposta della ballerina a Lucio Presta. Il nuovo episodio che ha fatto rapidamente il giro del web vede invece protagonista Simona Ventura, che si è rifiutata di salutare la Parisi a causa di vecchie ruggini.

Simona Ventura contro Heather Parisi: il saluto mancato

Al termine del suo intervento, Valeria Graci ha salutato a distanza Heather Parisi, scatenando la reazione d’istinto di Simona Ventura: “No, io non la saluto. Perché? Perché no!”.

Parole che non lasciano dubbi sul fatto che tra le due non scorra ancora buon sangue. Sembra proprio che non vi sia stato alcun tentativo di riavvicinamento dopo quanto accaduto tra le due ad Amici di Maria De Filippi.

In studio era presente anche Paola Perego, che ha sottolineato il mancato saluto con una risata. Come avrebbe potuto fare diversamente, avendo vissuto in prima persona la vicenda legale connessa alla ballerina tramite suo marito Lucio Presta.

Scontro Heather Parisi e Simona Ventura: il retroscena

Il fatto che Simona Ventura non abbia voluto salutare Heather Parisi non ha alcun legame con un’eventuale solidarietà con l’amica Paola Perego e suo marito. Si tratta di una questione del tutto personale, per la quale dobbiamo tornare indietro fino al 2018.

Al tempo entrambe presero parte ad Amici in qualità di giurate, discutendo in merito alle esibizioni di Biondo. Il ragazzo era stato difeso dalla Ventura e aspramente criticato dalla Parisi, che si era poi rivolta alla collega con toni accesi.

La questione non è terminata in studio, spostandosi sui social, dove la ballerina si è detta estremamente stupita dal fatto che Simona Ventura avesse definito Biondo carismatico: “È tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure mente”.

Al tempo vi erano state frasi al veleno anche per Marco Bocci, che aveva definito Valentina sensuale nelle sue esibizioni. Uno sfogo che non poteva passare inosservato e ha spinto Simona Ventura a rispondere per le rime con un video sui suoi social.

“Va bene che il mondo va al contrario e non mi stupisco di nulla, ma Heather ha messo un like a uno che insultava Biondo. Lui ha anche difeso la Parisi, dicendo alle sue fan che la insultano che non le considera sue ammiratrici. Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18, e poi vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58”.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti me non vi è stato alcun ramoscello d’ulivo, evidentemente, ed è difficile pensare possa esserci nel prossimo futuro. Non è da escludere, però, che le due possano ritrovarsi faccia a faccia in una trasmissione. In quel caso ci sarà da divertirsi.