Heather Parisi, su Instagram la replica a Lucio Presta: i commenti

L’intervista di Heather Parisi a Belve ha fatto discutere ancor prima della messa in onda. Nello studio di Francesca Fagnani si è infatti verificata una scena decisamente inaspettata.

La famosa ballerina e cantante, volto celebre della televisione italiana, si è ritrovata faccia a faccia con un ufficiale giudiziario. Costretta a pagare un’ingente somma dopo una datata condanna per diffamazione.

La dura risposta di Heather Parisi a Lucio Presta

Heather Parisi risiede da anni a Hong Kong, il che ha di certo complicato il concretizzarsi dell’ultimo atto del contenzioso aperto con Lucio Presta.

Condannata per diffamazione, la ballerina ha a lungo evitato il versamento della somma prevista. Da qui la necessità dell’ufficiale giudiziario di raggiungerla nello studio di Belve. La notizia, prima della messa in onda, ha inevitabilmente fatto il giro del web, generando una pioggia di commenti.

Come se non bastasse, a buttare benzina sul fuoco anche un messaggio polemico pubblicato da Presta su Twitter, che ha raccontato l’intero accaduto.

Non si è fatta attendere poi la risposta di Heather Parisi, che ha sfruttato il proprio profilo Instagram, seguito da quasi 300mila persone, per dire la sua in merito a questa vicenda che ha un po’ dell’assurdo, date le dinamiche. Il nome di Lucio Presta non è stato però citato neanche una volta. I suoi follower hanno però visto nel post, un po’ sibillino, uno sfogo relativo a quanto subito nello studio di Belve.

Nello scatto pubblicato la si vede di spalle, con le mani alte a fare il simbolo della vittoria. Verrebbe da chiedersi in che modo possa aver vinto, dal momento che l’ufficiale giudiziario le ha intimato di pagare la somma di denaro prevista.

Il motivo è presto detto: “Un sorriso felice è contagioso spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza”.

La sua vittoria risiede nel non lasciarsi intaccare e ferire da tutto ciò, che si tratti del pagamento, della diffusione della notizia e delle parole pubblicate su Twitter dal noto manager e produttore dello spettacolo.

I fan si dividono su Heather Parisi

Il post di Heather Parisi, in risposta alla vicenda Lucio Presta, ha subito attirato l’attenzione dei suoi follower, così come di amici VIP e semplici curiosi. È facile notare il mi piace lasciato dal celebre regista Ferzan Ozpetek, che ha dunque scelto da che parte schierarsi in questa storia.

Concentriamoci però sul pubblico, ovvero sugli utenti al di fuori del mondo dello spettacolo, in molti si sono mostrati particolarmente critici nei confronti di Lucio Presta, condannandolo per il gesto, ovvero per la condivisione online dell’accaduto, e, in generale, perché devoti fan di Heather Parisi.

Leggiamo quindi frasi di questo genere: “Non so della vicenda e non voglio saperlo. Sono cose tue, che il tizio non doveva far sapere. Non mi piace quella persona e tu vali più di tanti altri che si sono adeguati vigliaccamente al sistema. Forza Heather”.

C’è poi chi sottolinea d’ammirare la sua grande forza, riuscendo a trovare il sorriso in un momento così delicato: “Importante ritrovare la strada del sorriso e della propria pace interiore. Un caro abbraccio Heather”.

Altri invece fanno ironia su quello che viene definito l’ufficiale giudiziario più zelante della storia, mentre c’è chi parla di cattiveria altrui nata dall’invidia per la felicità della ballerina.

Non mancano però commenti critici contro Heather Parisi, che sottolineano l’ovvio, ovvero che quando un giudice stabilisce un risarcimento a una persona offesa, è obbligo pagare: “Le leggi si rispettano, poi il signor Presta poteva evitare di divulgarlo”.

Sulla stessa linea di pensiero un altro utente, che si mostra alquanto polemico: “Le sentenze di un giudice si rispettano. Presta ha fatto benissimo. Se poi la storia è diversa, ci racconti anche la sua versione dei fatti”. La maggior parte dei commenti è però tutta in supporto della ballerina e cantante, con i suoi fan pronti a lunghe discussioni contro chiunque provi ad attaccarla.