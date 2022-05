Serale di Amici, la finale è rimandata: perché salta e quando va in onda

Seguendo la programmazione di Amici di Maria De Filippi, la finale del talent show sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio su Canale 5, ma così non sarà. La programmazione infatti è stata cambiata e l’attesissima finale non andrà in onda il giorno in cui era prevista, e questo per non far fronte a un altro show televisivo che occuperà il sabato sera.

Serale di Amici, perché la finale è rimandata

C’è una grandissima attesa per la finale del talent show più amato dagli italiani, Amici di Maria De Filippi. Stasera 7 maggio 2022 andrà in onda la penultima puntata che decreterà quali sono i cinque allievi che si aggiudicheranno un posto nella bramata serata finale prevista inizialmente per sabato 14 maggio.

Sono cambiati però i piani, perché in quella data ci sarà uno show altrettanto atteso in tv, l’Eurovision Song Contest 2022. Mai come quest’anno l’attenzione sulla competizione europea musicale più importante è stata così forte, ma dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno si sono accesi ancora di più in Italia i riflettori sull’ESC. Il festival infatti si terrà nel nostro Paese, nel palasport di Torino, nelle serate del 10, 12 e 14 maggio, e sarà condotto da tre volti amatissimi: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, i quali divideranno il palco durante le tre serate. L’attesa aumenta ogni giorno sempre di più, e per questo motivo è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset sul cambio di programma per la finale di Amici di Maria De Filippi. Una decisione sicuramente saggia, poiché entrambi gli show saranno seguiti da milioni di spettatori e competere non sarebbe stato giusto e conveniente per nessuno dei due.

Finale di Amici, quando andrà in onda

Dal momento in cui è stato deciso che la finalissima di Amici di Maria De Filippi non andrà in onda in competizione con la finale dell’Eurovision Song Contest, in cui gareggeranno i vincitori del Festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, è stata scelta una nuova data per la messa in onda.

Il programma non slitterà di una intera settimana, ma solo di un giorno. I cinque allievi più meritevoli del talent show che verranno decretati stasera durante la semifinale, quindi, si sfideranno domenica 15 maggio per aggiudicarsi la vittoria e la coppa di Amici 2022. L’appuntamento come sempre è alle 21.15 su Canale 5, e nella puntata del 7 maggio scopriremo chi tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele potrà accedere alla sfida finale.

Amici, le regole per la semifinale

Tutto pronto per la serata finale di Amici che sarà in diretta tv a differenza di tutte le altre puntate. La registrazione della semifinale infatti è stata già effettuata e ha portato con sé alcuni cambiamenti proprio in vista della finale! Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, sono state svolte tre manche, due di canto e una di ballo, in cui gli allievi si sono sfidati cercando di conquistare direttamente tre dei cinque posti disponibili per la corsa alla coppa. Per gli ultimi quattro rimasti, invece, che non sono riusciti ad accedere alla finale in maniera diretta, il ballottaggio sarà l’ultima spiaggia per i due posti rimanenti.