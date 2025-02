Sanremo 2025, Vale Lp e Lil Jolie cantano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore: testo della canzone

Fonte: IPA Vale Lp e Lil Jolie

Tra i concorrenti che quest’anno prenderanno parte alle Nuove Proposte di Sanremo 2025 ci sono anche Vale Lp e Lil Jolie. Le due cantanti, che si presentano sul palco come progetto unico, cantano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore: una canzone che invita ad amare e amare se stessi.

Vale Lp e Lil Jolie tra le nuove proposte di Sanremo 2025

Amiche, colleghe e voci che si fondono per portare avanti un tema importante. Lil Jolie e Vale Lp sono parte dei concorrenti delle Nuove Proposte di Sanremo 2025, competizione che vedremo sul palco del Teatro Ariston il 12 e il 13 febbraio.

Le due cantanti, con una carriera che conta anche partecipazioni a talent come X Factor e Amici, esordiscono sul palco della kermesse con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore: un brano che ha convinto la commissione di Sanremo Giovani non solo per il talento delle due cantanti, ma anche per la tematica proposta.

La canzone parla infatti del concetto di amore, ma sotto una nuova sfaccettatura: un sentimento in cui le uniche regole sono l’essere se stessi e il rispetto dell’altro scardinando i vecchi ruoli e stereotipi. Un racconto che tocca anche il concetto di consenso e il peso delle aspettative quando ci si mette in gioco in una relazione.

“Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, il testo

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione

A quello che non fai

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più

Io non sono lei, la bambola che prendi e che butti giù

Prenditene una

Una che ti cura

E che ti bacia in bocca solo quando vuoi tu

Una che ti scusa

Che rimane muta

Che ha capito tutto ma ci passa su

Ma sai che sono io quella giusta per te

L’unica donna che

Ti sa far piangere

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Dimmi di cosa hai paura

Un uomo come te io l’ho già conosciuto

Una donna come me

Nessuno la rifiuta

Che sono troppo matta è cosa risaputa

Io lavoro tutto il giorno

E tu sopra un divano

A domandarti “ma con lei chissà come si fa”

E quando torno tardi a casa e voglio un po’ di relax

Hai il coraggio anche di dirmi “No non mi va”

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione

A quello che non fai

Come non so spiegarti come

Non vuoi fare l’amore

E resti li immobile davanti a me

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Quando sei pronto per fare l’amore

Prova a scendere un secondo ma senza timore

Scendere un secondo ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Quando sei pronta per fare l’amore

Che a me sembra così folle non fare l’amore

Oppure non hai voglia di farlo con me