Sanremo 2025, Geppi Cucciari verso l’Ariston. Ma su Carlo Conti è polemica

Fonte: IPA Carlo Conti

Va delineandosi il cast televisivo di Sanremo 2025, sebbene Carlo Conti continui a mantenere il più stretto riserbo sui nomi che lo affiancheranno alla conduzione del 75° Festival della Canzone Italiana. Un marchio, questo, che appartiene al Comune di Sanremo e che potrebbe presto passare in altre mani tramite gara pubblica, per la quale l’ente si è già opposto a seguito della sentenza del Tar della Liguria. La prossima potrebbe dunque essere l’ultima edizione della kermesse targata Rai, anche se è difficile da credere, per cui l’attenzione intorno alle scelte del conduttore e direttore artistico è altissima. A cominciare da quella dei co-conduttori, che non ha ancora annunciato, ma tra cui potrebbe anche comparire un nome corteggiatissimo: quello di Geppi Cucciari.

Sanremo 2025, Geppi Cucciari co-conduttrice

L’ufficialità manca ancora ma le voci si fanno sempre più insistenti. Pare infatti che la comica, conduttrice e attrice sarda potrebbe calcare il palco del Teatro Ariston almeno per una delle cinque serate del Festival di Sanremo previste in diretta su Rai1 dall’11 al 15 febbraio. Per lei sarebbe un ritorno, dato che è stata in Riviera anche nel 2012 per fare da contraltare alla bellezza esplosiva di Belen Rodriguez (era l’edizione con Gianni Morandi, quella della farfallina) e oggi potrebbe rientrare con un ruolo di primo piano per il quale in molti l’avrebbero già desiderata in prima linea.

Il suo nome era già circolato per la conduzione ufficiale ma lei è tornata serenamente alla sua Splendida Cornice, il programma di Rai3 cucito su misura per lei e che conduce con grande successo da due edizioni a questa parte. Si era comunque detto che avrebbe condotto in coppia con Stefano De Martino, circostanza poi respinta dall’ufficialità del biennio 2025-2026 affidato a Carlo Conti. Smentita invece la presenza di Alessandro Gassmann: “A me fa piacere come leggo, di essere suggerito come co-conduttore di Sanremo, ma non saprei farlo, faccio un altro mestiere ed è già complicato cercare di fare al meglio il mio”, ha scritto su Threads per chiarire la possibilità di un approdo all’Ariston, mentre è quasi certa la presenza di Serena Rossi, tornata sul teleschermo con Il treno dei bambini, e quella dell’attore Luca Argentero.

Le polemiche sulle dichiarazioni di Carlo Conti

30 canzoni in gara alle quali si aggiungono le quattro di Sanremo Giovani. Un’edizione a dir poco torrenziale, quella che si appresta a condurre Carlo Conti, per la quale non sono mancate le prime polemiche. Non sarebbe Sanremo senza, ma che siano iniziate a settimane dalla messa in onda e per una dichiarazione fatta – forse con leggerezza – sui testi delle canzoni rappresenta un piccolo record.

Il conduttore aveva infatti affermato di essere molto soddisfatto per i temi trattati all’interno dei brani e che si distaccavano da quelli delle edizioni precedenti. Niente guerra o immigrazione, pare che avesse detto, ma ora è lui stesso a intervenire per smentire tutto e classificare come fake news queste dichiarazioni: “Si è letto che io non voglio canzoni che trattino temi di guerra o di immigrazione a Sanremo. Si è trasformata un’affermazione a una domanda precisa cercando lo scoop, travisando, raccontando il falso”.